Турция будет ежегодно выделять ВСУ три миллиона долларов
Турция будет выделять Вооруженным Силам Украины три миллиона долларов на ежегодной основе в течение пяти лет.
Турция будет выделять Вооруженным Силам Украины три миллиона долларов на ежегодной основе в течение пяти лет.
Это предусмотрено соглашением между правительствами Украины и Турции о
Об этом сообщила
Документы предусматривают выделение 3 млн долларов на ежегодной основе в течение 5 лет.
Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных Сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения.