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00:05 (мск), источник: УНИАН

Турция будет ежегодно выделять ВСУ три миллиона долларов

Турция будет выделять Вооруженным Силам Украины три миллиона долларов на ежегодной основе в течение пяти лет.

Источник: УНИАН

Это предусмотрено соглашением между правительствами Украины и Турции о военно-финансовом сотрудничестве (далее — Соглашение) и протоколом о выделении финансовой помощи, подписанными 30 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Турецкой Республике.

Документы предусматривают выделение 3 млн долларов на ежегодной основе в течение 5 лет.

Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных Сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения.

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