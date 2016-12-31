Турция будет ежегодно выделять ВСУ три миллиона долларов

Это предусмотрено соглашением между правительствами Украины и Турции о военно-финансовом сотрудничестве (далее — Соглашение) и протоколом о выделении финансовой помощи, подписанными 30 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Турецкой Республике.

Документы предусматривают выделение 3 млн долларов на ежегодной основе в течение 5 лет.

Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных Сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения.