Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров. Это предусмотрено указом от 28 декабря № 499 «О проекте международного договора», который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с документом, на проведение переговоров по проекту договора уполномочен Государственный таможенный комитет.

Указом также предусмотрено подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.