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01:17 (мск), источник: РБК

Сноуден и Мэннинг оказались в списке просящих амнистию у Обамы

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден и бывший информатор Wikileaks Челси Мэннинг значатся в списке просящих амнистию и помилование у президента США Барака Обамы. Об этом сообщает Politico.

Источник: AP 2016

«Я думаю, что в течение следующих недель он [Обама] назовет много фамилий [амнистированных]. Я не думаю, что среди названных будут столь видные лица», — предположил профессор в университете Святого Томаса в Миннеаполисе Маар Ослер.

Другой собеседник Politico декан Чикагского-Кентского университета права Гарольд Кент отметил, что для того, чтобы помилование Сноудена было принято обществом, Обаме потребуется «значимый повод».

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Ранее президент США на вопрос о том, сможет ли он помиловать Сноудена, ответил, что он сможет помиловать «человека только после того, как американский суд признает его виновным», передает «Би-би-си».

Бывшего аналитика американской разведки в Ираке Брэдли Мэннинга приговорили к 35 годам заключения в августе 2013 года. Он был обвинен за передачу секретных военных и дипломатических документов. В материалах суда отмечалось, что Мэннинг предоставил WikiLeaks более 700 тыс. документов, видео, дипломатических телеграмм и отчетов с поля боя.

В тюрьме Мэннинг заявил о желании сменить пол, в марте 2015 года военный апелляционный суд официально признал его женщиной. Мэннинг сменил имя на Челси.

Эдвард Сноуден, передавший СМИ информацию о хранении данных пользователей Сети и прослушивании мобильных переговоров американскими спецслужбами, прилетел в Москву из Гонконга 23 июня 2013 года.

После десятидневного пребывания в транзитной зоне Шереметьево Сноуден попросил временное убежище в России. Вид на жительство он получил ​1 августа 2014 года.

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