Повар Генконсульства в Сан-Франциско попал под санкции США
ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости. Среди выдворяемых из США дипломатов —
ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости. Среди выдворяемых из США дипломатов —
«Одним из выдворяемых стал
Дипломаты, авторы публикации, называют заявление Вашингтона о том, что высылаемые лица являются разведчиками «странным и смешным».
Мы больше не сможем угощать вас настоящей русской едой, но мы продолжим, хотя и ограниченным числом, делать все возможное для оказания поддержки российским и американским гражданам, останемся друзьями американцев для того, чтобы сблизить наши нации.
В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в