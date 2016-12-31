Повар Генконсульства в Сан-Франциско попал под санкции США

«Одним из выдворяемых стал шеф-повар консульства, приехавший из исторического города Ярославль, профессиональный повар, чьим мастерством наслаждались сотни наших гостей на протяжении (последних) трех лет. Он уезжает со своей супругой и двухлетним сыном», — говорится в сообщении.

Мы больше не сможем угощать вас настоящей русской едой, но мы продолжим, хотя и ограниченным числом, делать все возможное для оказания поддержки российским и американским гражданам, останемся друзьями американцев для того, чтобы сблизить наши нации.