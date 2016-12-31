Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Умер известный советский и российский актер
Пинк родила сына
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Запись "черного ящика" подтвердила версию крушения Ту-154
Эксперты: как распознать настоящую красную икру
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Карякин сыронизировал в адрес Карлсена после победы на ЧМ
Ибра пошел на повышение: Цаллагов — в «Зените»
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
10Общероссийская елка в Кремле
12Умер Джордж Майкл
10«В чем сила, брат?»
14События недели в фотографиях
04:29 (мск), источник: РИА Новости

Повар Генконсульства в Сан-Франциско попал под санкции США

ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости. Среди выдворяемых из США дипломатов — шеф-повар российского генконсульства в Сан-Франциско с семьей, сообщило в своем аккаунте генконсульство в социальной сети Facebook.

Источник: Reuters

«Одним из выдворяемых стал шеф-повар консульства, приехавший из исторического города Ярославль, профессиональный повар, чьим мастерством наслаждались сотни наших гостей на протяжении (последних) трех лет. Он уезжает со своей супругой и двухлетним сыном», — говорится в сообщении.

Читайте также
Трамп назвал «отличным» решение Путина не высылать дипломатов США

Дипломаты, авторы публикации, называют заявление Вашингтона о том, что высылаемые лица являются разведчиками «странным и смешным».

Мы больше не сможем угощать вас настоящей русской едой, но мы продолжим, хотя и ограниченным числом, делать все возможное для оказания поддержки российским и американским гражданам, останемся друзьями американцев для того, чтобы сблизить наши нации.
генконсульство России

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Комментарии
2
Пильгун Сергей
Ну не может бывший раб не нагадить, хоть и по-мелкому, настоящему Хозяину!!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Игорь Афанасьев
Прошу прощения. но я не могу называть такое животное человеком. каковым оно не является. Привык вещи называть своими именами, без всяких реверансов и прочих атрибутов дипломатии.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп: решение Путина не высылать дипломатов США — отличный ход
© Ньюстюб
Западные СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы
Трамп оценил решение Путина не высылать дипломатов США
В России возбудили дело на Lenovo
Актера Константина Райкина госпитализировали в Москве
Самолет Канары-Варшава экстренно сел в Праге из-за угрозы взрыва
Карякин опередил Карлсена и стал чемпионом мира по блицу
Песков пошутил о банкете в Кремле из-за победы Трампа
Спорт
Допинг и амулет Мутко. Главные спортивные разочарования года Уходящий год оказался для российского спорта весьма богатым на события. Но, к сожалению, для отечественных спортсменов и болельщиков, в основном в отрицательном смысле
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео Редакция «Кино Mail.Ru» подводит итоги уходящего года и вспоминает, какие из событий в сфере кино и телевидения вызывали смех, слезы и удивление
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
86% квартир в Москве продается со скидкой
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь