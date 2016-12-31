Владимир Миклушевский поздравил приморцев с Новым годом!
Поздравление губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с Новым годом.
Поздравление губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с Новым годом.
«Дорогие приморцы! Поздравляю вас с Новым годом!
Приближение Нового года дарит нам самые светлые чувства, знакомые с детства, — мы всегда ждём его с радостью, надеждой и волнением. Это время теплых встреч с самыми родными и близкими, когда мы вместе подводим итоги и строим планы на будущее.
Для каждого из нас уходящий год запомнился
Дорогие друзья! Новый, 2017 год, будет таким, каким мы сделаем его сами. Пусть свершится всё задуманное и долгожданное. Я благодарю каждого из вас за вашу сплоченность, за всё, чего мы добились вместе. От всей души желаю вам успехов, счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия! С праздником!
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.