Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
От новогоднего переедания можно умереть
«Обама поставил Трампа на место»: реакция СМИ на новые санкции
Трамп сделал заявление после подписания Обамой нового указа
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Найдены новые очевидцы катастрофы Ту-154: что они говорят
Допрошен человек, снявший взлет Ту-154
Крушение Ту-154: что произошло в последние 10 секунд
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
СМИ: Сотникова может лишиться золота ОИ-2014
СМИ: Футболист «Милана» подписал контракт со «Спартаком»
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
10«Мин нет»
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
14События недели в фотографиях
10«В чем сила, брат?»
07:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вячеслав Шпорт поздравил жителей Хабаровского края с наступающим Новым годом

Глава региона назвал уходящий год сложным, но важным.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 31 декабря, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил дальневосточников с наступающим Новым годом. По словам главы региона, 2016 год был сложным и важным одновременно, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевого правительства.

«Дорогие земляки! Уходит в историю 2016 год. Он был сложным и важным. И мы многого добились в этом году!» — сказал Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, поддержка правительства Российской Федерации, реализация новых механизмов и проектов инвестиционной и социально-экономической политики, расширение связей со странами АТР позволили обеспечить стабильное социально-экономическое развитие края. Особое внимание социальной сфере позволило улучшить демографию, построить детские сады и школы, создать условия для занятий физической культурой и спортом.

«Благодарю вас за активное участие в жизни региона. Только вместе мы можем добиться высоких целей, которые ставим перед собой. Уверен, достигнутые результаты станут крепкой основой наших успехов в 2017 году! Еще более комфортной и динамично развивающейся территорией должен стать Хабаровский край для всех, кто живет, работает, и планирует жить здесь, получив свой дальневосточный гектар», — отметил глава региона.

Губернатор напомнил, что в новом году исполнится 370 лет Охотску — первому русскому порту на побережье Тихого океана. 85-летие отметит Комсомольск-на-Амуре — город президентского внимания.

«Мы приложим все усилия и поручения президента страны выполним в срок! Потому что нас объединяет время, в котором мы живем. Нас объединяет любовь к родному краю! От всего сердца желаю вам счастья и здоровья, удачи и твердости намерений! Пусть в каждом доме царят мир и любовь! Пусть крепнет и хорошеет нашим общим трудом Хабаровский край! С Новым 2017-м годом!» — поздравил дальневосточников Вячеслав Шпорт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Немного укороченные каникулы ожидают хабаровчан на Новый год
Трамп оценил решение Путина не высылать дипломатов США
Повар Генконсульства в Сан-Франциско попал под санкции США
В России возбудили дело на Lenovo
Актера Константина Райкина госпитализировали в Москве
Самолет Канары-Варшава экстренно сел в Праге из-за угрозы взрыва
Американцы спели гимн России в память о погибших в Сочи
Песков пошутил о банкете в Кремле из-за победы Трампа
Спорт
СМИ: Сотникова может лишиться золота ОИ-2014 Как сообщает La Gazzetta dello Sport, российская фигуристка Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за манипуляций с допинг-пробой
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео Редакция «Кино Mail.Ru» подводит итоги уходящего года и вспоминает, какие из событий в сфере кино и телевидения вызывали смех, слезы и удивление
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь