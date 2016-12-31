Вячеслав Шпорт поздравил жителей Хабаровского края с наступающим Новым годом

Хабаровск, 31 декабря, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил дальневосточников с наступающим Новым годом. По словам главы региона, 2016 год был сложным и важным одновременно, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевого правительства.

«Дорогие земляки! Уходит в историю 2016 год. Он был сложным и важным. И мы многого добились в этом году!» — сказал Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, поддержка правительства Российской Федерации, реализация новых механизмов и проектов инвестиционной и социально-экономической политики, расширение связей со странами АТР позволили обеспечить стабильное социально-экономическое развитие края. Особое внимание социальной сфере позволило улучшить демографию, построить детские сады и школы, создать условия для занятий физической культурой и спортом.

«Благодарю вас за активное участие в жизни региона. Только вместе мы можем добиться высоких целей, которые ставим перед собой. Уверен, достигнутые результаты станут крепкой основой наших успехов в 2017 году! Еще более комфортной и динамично развивающейся территорией должен стать Хабаровский край для всех, кто живет, работает, и планирует жить здесь, получив свой дальневосточный гектар», — отметил глава региона.

Губернатор напомнил, что в новом году исполнится 370 лет Охотску — первому русскому порту на побережье Тихого океана. 85-летие отметит Комсомольск-на-Амуре — город президентского внимания.

«Мы приложим все усилия и поручения президента страны выполним в срок! Потому что нас объединяет время, в котором мы живем. Нас объединяет любовь к родному краю! От всего сердца желаю вам счастья и здоровья, удачи и твердости намерений! Пусть в каждом доме царят мир и любовь! Пусть крепнет и хорошеет нашим общим трудом Хабаровский край! С Новым 2017-м годом!» — поздравил дальневосточников Вячеслав Шпорт.