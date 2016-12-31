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07:32 (мск), источник: Обозреватель

«Дайте, дядьку, п’ятака»: посол США записала видеоколядку для украинцев

Посольство США в Украине записало новогодние колядки на украинском языке.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook посольства.

«Посол Мари Йованович и американские дипломаты поздравляют с Новым годом и Рождеством! Веселых праздников!» — говорится в сообщении.

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