Генсек ООН рассказал о чувстве «Золушки» из-за последнего дня работы

По его словам, он чувствует себя «как Золушка», так как «завтра в полночь, все изменится». Об этом сообщает Associated Press.

Завтра ночью в канун Нового Года, я буду следить на Таймс Сквер за опусканием шара. Миллионы людей будут смотреть, как я теряю свою работу.

Пан Ги Мун также поблагодарил своих коллег за работу в течение его двух сроков на посту генерального секретаря ООН, призвав «сфокусироваться на правах человека и достоинстве людей».