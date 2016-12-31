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07:07 (мск), источник: РБК

Генсек ООН рассказал о чувстве «Золушки» из-за последнего дня работы

Генсек ООН Пан Ги Мун пошутил на последнем выступлении перед дипломатами и сотрудниками организации о своем последнем дне работы в ООН.

Источник: AP 2016

По его словам, он чувствует себя «как Золушка», так как «завтра в полночь, все изменится». Об этом сообщает Associated Press.

Завтра ночью в канун Нового Года, я буду следить на Таймс Сквер за опусканием шара. Миллионы людей будут смотреть, как я теряю свою работу.
Пан Ги Мунгенсек ООН

Пан Ги Мун также поблагодарил своих коллег за работу в течение его двух сроков на посту генерального секретаря ООН, призвав «сфокусироваться на правах человека и достоинстве людей».

На посту генерального секретаря его сменит бывший премьер-министр Португалии Антонио Гуттереш, который вступит в свою должность 1 января.

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