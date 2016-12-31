Генсек ООН рассказал о чувстве «Золушки» из-за последнего дня работы
Генсек ООН Пан Ги Мун пошутил на последнем выступлении перед дипломатами и сотрудниками организации о своем последнем дне работы в ООН.
Генсек ООН Пан Ги Мун пошутил на последнем выступлении перед дипломатами и сотрудниками организации о своем последнем дне работы в ООН.
По его словам, он чувствует себя «как Золушка», так как «завтра в полночь, все изменится». Об этом сообщает Associated Press.
Завтра ночью в канун Нового Года, я буду следить на Таймс Сквер за опусканием шара. Миллионы людей будут смотреть, как я теряю свою работу.
Пан Ги Мун также поблагодарил своих коллег за работу в течение его двух сроков на посту генерального секретаря ООН, призвав «сфокусироваться на правах человека и достоинстве людей».
На посту генерального секретаря его сменит бывший