Давно пора: разрешение сбивать российские самолеты назвали запоздалым

Об этом в эксклюзивном блоге для «Обозревателя» написал военный эксперт Олег Жданов.

«Это правило ввели, в первую очередь, для зоны АТО. Но, как по мне, оно запоздалое. Потому что это надо было делать с первого дня, особенно уничтожать разведывательные беспилотники и дроны», — объяснил он.

При этом эксперт отметил позитив закрытия воздушного пространства из-за многих нарушений со стороны Российской Федерации.

«Последние уже просто в открытую проводят разведывательные мероприятия по наличию наших войск и обороне. Поэтому это очень хорошее решение с точки зрения Генерального штаба. Теперь всех нарушителей будут просто сбивать. В список “нарушителей” включается все: беспилотники, дроны, самолеты-разведчики и многое другое. Согласно всем международным нормам, теперь мы имеем право уничтожать (после предупредительного огня) любое незаконное пересечение нашего воздушного пространства любым летательным аппаратом», — отметил Жданов.

Как сообщал «Обозреватель», Кабинет министров Украины разрешил уничтожать вражеские воздушные судна, нарушившие границы государства.