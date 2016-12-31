Давно пора: разрешение сбивать российские самолеты назвали запоздалым
Принятие постановления, согласно которому украинские военные могут открывать огонь по вражеским
Принятие постановления, согласно которому украинские военные могут открывать огонь по вражеским
Об этом в эксклюзивном блоге для «Обозревателя» написал военный эксперт Олег Жданов.
«Это правило ввели, в первую очередь, для зоны АТО. Но, как по мне, оно запоздалое. Потому что это надо было делать с первого дня, особенно уничтожать разведывательные беспилотники и дроны», — объяснил он.
При этом эксперт отметил позитив закрытия воздушного пространства
«Последние уже просто в открытую проводят разведывательные мероприятия по наличию наших войск и обороне. Поэтому это очень хорошее решение с точки зрения Генерального штаба. Теперь всех нарушителей будут просто сбивать. В список “нарушителей” включается все: беспилотники, дроны,
Как сообщал «Обозреватель», Кабинет министров Украины разрешил уничтожать вражеские воздушные судна, нарушившие границы государства.