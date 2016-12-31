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07:17 (мск), источник: 112.ua

Геращенко: Досрочных парламентских выборов в 2017 году не будет

Досрочных парламентских выборов в 2017 году не будет. Об этом заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко заявила в эфире «5 канала», передает пресс-служба «Блока Петра Порошенко».

Источник: 112.ua

«2017 год будет непростым и это очевидно. Часто будут эмоции, а не рациональность при голосовании, или позиция — такой у нас парламент. Но я убеждена, что те, кто сейчас обеспокоен подготовкой к преждевременным выборам, зря тратят деньги. Лучше было бы их потратить на благотворительность, на фронт, на помощь переселенцам или больным детям, чем на плакаты и ролики. Потому что досрочных выборов не будет», — сказала Геращенко.

Некоторое время назад экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили инициировал создание новой политсилы с целью проведения досрочных парламентских выборов.

По этому поводу замглавы Верховной Рады Оксана Сыроед говорила, что на данный момент досрочные выборы в Украине — это угроза государственности и нацбезопасности.

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