Люди из окружения Трампа заявили, что он «не дружит» с современной техникой

Как сообщает газета, помощники будущего главы Белого Дома заявили, что никогда не получали электронные письма или текстовые сообщения от Трампа. По словам знакомых политика, 70-летний миллиардер предпочитает электронным девайсам печатную прессу.

По информации издания, Трамп однажды хотел поблагодарить журналиста Эрика Эриксона за лестную статью о нем, однако вместо привычного для всех электронного письма он написал его от руки, после чего его помощник отсканировал записку и отправил адресату по электронной почте.

«Он единственный человек, который присылал мне электронное письмо в таком виде. Он считает, что электронная почта отвлекает», — цитирует газета слова Эриксона. Он также добавил, что Трамп всегда читает электронные письма в распечатанном виде, аннотирует их и отправляет обратно в формате PDF.

Давний друг Трампа Роджер Стоун заметил, что будущий лидер США до последнего времени использовал так называемые мессенджеры, пик популярности которых пришелся на 1980-е годы.