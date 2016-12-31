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07:48 (мск), источник: РИА Новости

Люди из окружения Трампа заявили, что он «не дружит» с современной техникой

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп испытывает трудности в обращении с современной техникой и предпочитает более консервативные способы получения информации, сообщает издание Politico со ссылкой на его окружение.

Источник: AP 2016

Как сообщает газета, помощники будущего главы Белого Дома заявили, что никогда не получали электронные письма или текстовые сообщения от Трампа. По словам знакомых политика, 70-летний миллиардер предпочитает электронным девайсам печатную прессу.

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По информации издания, Трамп однажды хотел поблагодарить журналиста Эрика Эриксона за лестную статью о нем, однако вместо привычного для всех электронного письма он написал его от руки, после чего его помощник отсканировал записку и отправил адресату по электронной почте.

«Он единственный человек, который присылал мне электронное письмо в таком виде. Он считает, что электронная почта отвлекает», — цитирует газета слова Эриксона. Он также добавил, что Трамп всегда читает электронные письма в распечатанном виде, аннотирует их и отправляет обратно в формате PDF.

Давний друг Трампа Роджер Стоун заметил, что будущий лидер США до последнего времени использовал так называемые мессенджеры, пик популярности которых пришелся на 1980-е годы.

«Он очень старомоден», — сказал Стоун, однако, подчеркнув при этом, что Трамп «одержим Twitter».
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