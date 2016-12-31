Губернатор Иркутской области назвал 2016 год особенным

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал 2016 год особенным. Год дарит надежду на счастье, радость встреч с родными, близкими и друзьями, возможность побыть в тесном семейном кругу, несет в каждый дом тепло и любовь! Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«В эти предновогодние дни мы подводим итоги, строим планы на будущее. Мы многое сделали в уходящем году. Он был наполнен важными событиями, и каждому из нас запомнится чем-то особенным. В историю Приангарья 2016-й войдет как год напряженного труда, значимых общественно-политических событий и важных решений для дальнейшего социально-экономического развития региона. Убежден, что и в новом 2017 году совместная работа поможет добиться воплощения в жизнь наших планов. Пусть наступающий — юбилейный для Иркутской области год — станет временем новых свершений, созидания, реализации всех добрых замыслов!», — сказал Сергей Левченко.

Губернатор пожелал жителям Приангарья исполнения самых заветных желаний.

«С наступлением Нового года мы верим в лучшее, ждем, что исполнятся все наши мечты. От души желаю, чтобы сбылись ваши самые заветные желания, оправдались самые добрые надежды! Пусть будут здоровы дети и родители, в семьях царят мир и взаимопонимание, жизнь будет стабильной и благополучной. Счастья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях!», — отметил глава региона.