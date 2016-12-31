Владимир Городецкий поздравляет жителей Новосибирской области с Новым годом

Несмотря на трудности, год для нашего региона был успешным. Растет экономика, развивается сельское хозяйство, открываются новые возможности для людей. Значит, путь, по которому мы идем, верный. Мы продолжили развитие инфраструктуры, открыли много важных объектов, среди которых дельфинарий и крупнейший в России крытый аквапарк. Мы гордимся нашими атлетами, которые блестяще выступили на летних Олимпийских играх. Новосибирская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по числу завоеванных медалей.

В наступающем году мы будем отмечать восьмидесятилетие Новосибирской области. Это прекрасный повод вспомнить славную историю региона, имена наших земляков, вписавших немало ярких страниц в ратную и трудовую летопись России.

Желаю крепкого здоровья, счастья и добра вам и вашим семьям! Пусть в каждом доме царят любовь, мир, гармония и достаток!

С Новым годом, дорогие друзья!