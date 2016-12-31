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09:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и председатель облдумы поздравили воронежцев с Новым годом и Рождеством

Руководство региона отметило добросовестный труд жителей области в 2016-м.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область вместе с большинством стран мира отпразднует Новый год в ночь на воскресенье, 1 января. В предпраздничный день к жителям региона обратились губернатор Алексей Гордеев и председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов.

Первые лица региона отметили, что Новый год всегда связан с надеждами на исполнение добрых планов и заветных желаний, на обновление и успех.

— По традиции мы подводим итоги уходящего года и вспоминаем, каким он был для каждого из нас со всеми его трудностями и радостями. В целом, 2016-й, при всех его сложностях, можно все-таки назвать стабильным годом для нашей области. Хотя потребовалось немало усилий, чтобы обеспечить дальнейшее развитие экономики региона, устойчивую работу промышленных и сельскохозяйственных предприятий, продолжить строительство многих важных для воронежцев объектов, — сообщило руководство области.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов подчеркнули, что преодолеть все сложности удалось только благодаря жителям региона, многие из которых добросовестно трудились, направляли свою энергию и талант на созидательные дела.

— От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Желаем вам мира, душевного тепла, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и новогоднего настроения! Пусть рядом с вами будут любящие родные и близкие вам люди! С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! — завершили торжественное обращение первые лица региона.

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