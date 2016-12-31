Губернатор и председатель облдумы поздравили воронежцев с Новым годом и Рождеством
Руководство региона отметило добросовестный труд жителей области в 2016-м.
Руководство региона отметило добросовестный труд жителей области в 2016-м.
Воронежская область вместе с большинством стран мира отпразднует Новый год в ночь на воскресенье, 1 января. В предпраздничный день к жителям региона обратились губернатор Алексей Гордеев и председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов.
Первые лица региона отметили, что Новый год всегда связан с надеждами на исполнение добрых планов и заветных желаний, на обновление и успех.
— По традиции мы подводим итоги уходящего года и вспоминаем, каким он был для каждого из нас со всеми его трудностями и радостями. В целом, 2016-й, при всех его сложностях, можно
Алексей Гордеев и Владимир Нетесов подчеркнули, что преодолеть все сложности удалось только благодаря жителям региона, многие из которых добросовестно трудились, направляли свою энергию и талант на созидательные дела.
— От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Желаем вам мира, душевного тепла, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и новогоднего настроения! Пусть рядом с вами будут любящие родные и близкие вам люди! С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! — завершили торжественное обращение первые лица региона.