Николай Меркушкин: «В 2017 году нам необходимо трудиться с удвоенной энергией»

«Приближение Нового года мы всегда ждем с особым, волнующим чувством. Новогодний праздник, ставший символом светлых чаяний и добрых надежд, дарит нам радость, объединяет нас в любви к родным и близким, к родному дому, к нашему Отечеству — великой России, — говорится в поздравлении. — Совсем немного осталось до боя кремлевских курантов. И в эти минуты хочется вспомнить о том, что особенно дорого каждому из нас».

По словам главы региона, для Самарской области, как и для всей нашей страны, 2016-й год был очень непростым.

«Это было время серьезных испытаний, поиска новых решений и новых возможностей для дальнейшего развития региона, улучшения условий жизни наших сограждан, — сказал руководитель области. — Несмотря на трудности, мы многое успели сделать.