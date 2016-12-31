Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Путин подписал закон, касающийся военной службы в России
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
СМИ: Сотникова может лишиться золота ОИ-2014
Стихи Бузовой и письма Родченкова. Главные скандалы года
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
25События года в фотографиях
10«Мин нет»
09:33 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

И. Метшин: «В этом году мы вместе трудились над тем, чтобы Казань стала еще комфортнее»

Глава города поздравил жителей столицы Татарстана с наступающим Новым годом.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 31 декабря). Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей столицы Татарстана с наступающим Новым годом.

«Дорогие казанцы!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! От всего сердца благодарю вас за ваш труд во имя процветания города. Вы еще раз подтвердили, что гражданское единство — это основа благополучия Казани.

Мы прожили этот непростой год в напряженной работе. Это был год собирания сил и их проверки, год созидания и запуска новых проектов. Известно, что все препятствия и трудности — это ступени, по которым мы растем ввысь. И Казань тоже «подросла» по ряду параметров. Это и второе место среди российских городов-миллионников по объему инвестиций, и 2 млн.кв.м отремонтированных казанских улиц и дворов, и 800 тысяч квадратных метров нового жилья, и десятки тысяч родившихся в 2016 году детей.

Огромным плюсом уходящего года стало выполнение всех намеченных программ — мы ничего не свернули, не затерли, не отложили в долгий ящик. В этом году мы вместе трудились над тем, чтобы Казань стала еще комфортнее для проживания: благоустраивали парки и скверы, ремонтировали дороги, дома, дворы, школы и детские сады.

Кроме того, это был год стратегического выбора. Вместе с горожанами мы определили, каким должен быть город в 2030 году и как к этому двигаться.

Наряду с экономическими и социальными индикаторами мы наметили еще один важный вектор, ведущий к «Доброй Казани» через поддержку всех, кто нуждается в помощи. У меня нет сомнений, что мы сумеем добиться серьезных результатов на этом пути, потому что верю в добросердечность и отзывчивость казанцев.

Уже совсем скоро мы соберемся в кругу своих близких, чтобы вместе шагнуть в 2017 год. Надеюсь, что наступающий год станет ярким и запоминающимся и принесет с собой позитивные перемены в каждую семью.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, добра и благополучия! Пусть в чудесную новогоднюю ночь исполнятся все ваши заветные желания!, — говорится в обращении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вышел спецвыпуск Сборника документов МО Казани от 31 декабря
Трамп оценил решение Путина не высылать дипломатов США
Повар Генконсульства в Сан-Франциско попал под санкции США
В России возбудили дело на Lenovo
Скончался первый менеджер The Beatles
Самолет Канары-Варшава экстренно сел в Праге из-за угрозы взрыва
Американцы спели гимн России в память о погибших в Сочи
Песков пошутил о банкете в Кремле из-за победы Трампа
Спорт
СМИ: Сотникова может лишиться золота ОИ-2014 Как сообщает La Gazzetta dello Sport, российская фигуристка Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за манипуляций с допинг-пробой
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео Редакция «Кино Mail.Ru» подводит итоги уходящего года и вспоминает, какие из событий в сфере кино и телевидения вызывали смех, слезы и удивление
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь