И. Метшин: «В этом году мы вместе трудились над тем, чтобы Казань стала еще комфортнее»

(Город Казань KZN.RU, 31 декабря). Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей столицы Татарстана с наступающим Новым годом.

«Дорогие казанцы!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! От всего сердца благодарю вас за ваш труд во имя процветания города. Вы еще раз подтвердили, что гражданское единство — это основа благополучия Казани.

Мы прожили этот непростой год в напряженной работе. Это был год собирания сил и их проверки, год созидания и запуска новых проектов. Известно, что все препятствия и трудности — это ступени, по которым мы растем ввысь. И Казань тоже «подросла» по ряду параметров. Это и второе место среди российских городов-миллионников по объему инвестиций, и 2 млн.кв.м отремонтированных казанских улиц и дворов, и 800 тысяч квадратных метров нового жилья, и десятки тысяч родившихся в 2016 году детей.

Огромным плюсом уходящего года стало выполнение всех намеченных программ — мы ничего не свернули, не затерли, не отложили в долгий ящик. В этом году мы вместе трудились над тем, чтобы Казань стала еще комфортнее для проживания: благоустраивали парки и скверы, ремонтировали дороги, дома, дворы, школы и детские сады.

Кроме того, это был год стратегического выбора. Вместе с горожанами мы определили, каким должен быть город в 2030 году и как к этому двигаться.

Наряду с экономическими и социальными индикаторами мы наметили еще один важный вектор, ведущий к «Доброй Казани» через поддержку всех, кто нуждается в помощи. У меня нет сомнений, что мы сумеем добиться серьезных результатов на этом пути, потому что верю в добросердечность и отзывчивость казанцев.

Уже совсем скоро мы соберемся в кругу своих близких, чтобы вместе шагнуть в 2017 год. Надеюсь, что наступающий год станет ярким и запоминающимся и принесет с собой позитивные перемены в каждую семью.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, добра и благополучия! Пусть в чудесную новогоднюю ночь исполнятся все ваши заветные желания!, — говорится в обращении.