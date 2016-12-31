Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Новым годом

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Новым годом.

«Дорогие татарстанцы! Для каждого из нас Новый год — праздник особенный. Он всегда окружен атмосферой добра и теплоты, связан с надеждой и верой в лучшее. Это время, когда мы подводим итоги и строим планы на будущее», — говорится в поздравительном тексте лидера республики.

Рустам Минниханов отметил, что для Татарстана 2016 год был успешным. Республика, в частности, сохраняет позиции одного из динамично развивающихся регионов страны. «Выполняются социальные обязательства. Во всех начинаниях и инициативах мы ощущаем всестороннюю поддержку Президента России Владимира Владимировича Путина. Безусловно, успехи и достижения республики основаны на трудолюбии татарстанцев, нашей сплоченности, верности традициям и желании сделать жизнь лучше», — подчеркнул он.

Президент РТ также поблагодарил каждого, кто своим участием, своими победами преумножает потенциал республики, способствует росту ее авторитета.

По его мнению, символами возрождения духовности в уходящем году стали строительство исламской академии в древнем Болгаре и восстановление собора Казанской иконы Божией Матери. «Это укрепляет основы мирного и равноправного взаимодействия религий, ценности которых разделяют многие из нас. Важнейшим условием процветания республики является крепость нашего многонационального союза, что, несомненно, станет лейтмотивом предстоящего Съезда народов Татарстана», — считает Рустам Минниханов.

«Нас радует рост рождаемости. Остаются непререкаемыми ценности семьи, забота о детях и пожилых людях. 2017 год будет богат на важные события. В наших планах — реализация крупных экономических проектов, проведение знаковых спортивных и культурных мероприятий. Мы продолжим работу по формированию комфортных общественных пространств, вместе будем озеленять города и села, облагораживать водоемы и парки, обустраивать придомовые территории. Это напрямую влияет на формирование новой культуры жизни и человеческих отношений», — поделился он планами на будущий год.

Президент РТ подчеркнул, что безусловными приоритетами остаются образование и наука, здравоохранение и спорт, культура и социальная защита, строительство жилья и инфраструктуры — все то, что волнует каждого татарстанца. «Уверен, вместе нам по силам обеспечить процветание республики и внести весомый вклад в укрепление нашей страны», — убежден он.



«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья и благополучия! Пусть в новом году сбудутся самые заветные желания, а в ваших домах всегда будут тепло и уют! С новым, 2017 годом!» — обратился Рустам Минниханов к татарстанцам.