Евгений Тефтелев поздравил жителей Челябинска

«Новый год — это не просто смена дат в календаре. Это время, когда принято подводить итоги, осмысливать пережитое, строить планы на будущее.

Уходящий год можно считать особенным для нашего города. Главным событием для всех нас стал юбилей Челябинска. Многочисленные мероприятия проходили под эгидой 280-летия мегаполиса, но самым ярким, конечно, стал праздник 13 сентября. В декабре городу выпала честь принимать Чемпионат России по фигурному катанию. Он станет достойным и ярким завершением 2016 года.

В этом году было принято немало таких решений, которые в наступающем, 2017 году, помогут выйти на новую траекторию подъема и развития.

Я благодарю всех жителей Челябинска за понимание, доверие и активное участие в жизни муниципалитета. Ведь только вместе мы сможем добиться тех высоких целей, которые ставим перед собой.

В наступающем году желаю всем челябинцам тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей. Новых успехов, ярких побед и свершений!.