Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Предупреждение, которое Лавров вынес Керри по телефону
Посольство США в РФ прокомментировало предложение о дипломатах
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Найдены новые очевидцы катастрофы Ту-154: что они говорят
Допрошен человек, снявший взлет Ту-154
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
СМИ: Сотникова может лишиться золота ОИ-2014
Стихи Бузовой и письма Родченкова. Главные скандалы года
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
10Общероссийская елка в Кремле
9Cкончалась Кэрри Фишер
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
25События года в фотографиях
11:20 (мск), источник: Uralpress.ru

Евгений Тефтелев поздравил жителей Челябинска

Глава Челябинска Евгений Тефтелев поздравил жителей города с Новым годом 2017 годом и Рождеством.

«Новый год — это не просто смена дат в календаре. Это время, когда принято подводить итоги, осмысливать пережитое, строить планы на будущее.

Уходящий год можно считать особенным для нашего города. Главным событием для всех нас стал юбилей Челябинска. Многочисленные мероприятия проходили под эгидой 280-летия мегаполиса, но самым ярким, конечно, стал праздник 13 сентября. В декабре городу выпала честь принимать Чемпионат России по фигурному катанию. Он станет достойным и ярким завершением 2016 года.

В этом году было принято немало таких решений, которые в наступающем, 2017 году, помогут выйти на новую траекторию подъема и развития.

Я благодарю всех жителей Челябинска за понимание, доверие и активное участие в жизни муниципалитета. Ведь только вместе мы сможем добиться тех высоких целей, которые ставим перед собой.

В наступающем году желаю всем челябинцам тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей. Новых успехов, ярких побед и свершений!.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Губернатор и спикер Челябинской области поздравили земляков с Новым годом
Трамп оценил решение Путина не высылать дипломатов США
Повар Генконсульства в Сан-Франциско попал под санкции США
В Москве неизвестные напали на Расула Мирзаева
Скончался первый менеджер The Beatles
В Праге обезвредили угрожавшего взорвать самолет поляка
Итоги-2016. Потери года
Песков пошутил о банкете в Кремле из-за победы Трампа
Спорт
СМИ: Сотникова может лишиться золота ОИ-2014 Как сообщает La Gazzetta dello Sport, российская фигуристка Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за манипуляций с допинг-пробой
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео Редакция «Кино Mail.Ru» подводит итоги уходящего года и вспоминает, какие из событий в сфере кино и телевидения вызывали смех, слезы и удивление
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь