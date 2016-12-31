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10:40 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко о новогодней мечте: зарплата в размере 500 долларов

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Размер средней заработной платы в 500 долларов США является новогодним желанием президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: Sputnik.by

О сокровенном глава государства рассказал журналистам в пятницу — когда посещал Николаевщинский дом-интернат, расположенной в Столбцовском районе (Минская область).

По словам президента, у него, как и у всех людей, есть желание на Новый год. При этом президент уточнил, что оно носит экономический характер — чтобы в 2017 году средняя зарплата по Беларуси составила 0,5 тысячи долларов.

Лукашенко отметил, что для него этот показатель был бы хорошим подарком. По словам главы государства, для достижения данной цели властям Беларуси придется приложить колоссальные усилия.

Президент также предупредил чиновников: кто не хочет выполнять поставленную задачу, с тем нужно будет расстаться.

В 2016 году цифра средней заработной платы в 2017 году в размере 500 долларов была озвучена в ноябре — когда Лукашенко посещал могилевскую область. Тогда президент заявил, что зарплата будет поднята при условии роста производительности труда граждан.

В пятницу стало известно, что целью «всем по 500» в Совмине будет заниматься новый вице-премьер Василий Жарко, который был назначен на эту должность 29 декабря.

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