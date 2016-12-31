Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
От новогоднего переедания можно умереть
Умер известный советский и российский актер
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Найдены новые очевидцы катастрофы Ту-154: что они говорят
Допрошен человек, снявший взлет Ту-154
Крушение Ту-154: что произошло в последние 10 секунд
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
СМИ: Сотникова может лишиться золота ОИ-2014
Стихи Бузовой и письма Родченкова. Главные скандалы года
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
10Общероссийская елка в Кремле
9Cкончалась Кэрри Фишер
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
25События года в фотографиях
10:56 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко одобрил Таможенный кодекс ЕАЭС

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Источник: Sputnik.by

Текст указа был размещен в субботу 31 декабря на Национальном правовом интернет-портале. Проект взят в качестве основы для переговоров, который будет проводить Государственный таможенный комитет Беларуси.

«Одобрить прилагаемый проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров», — говорится в указе.

Кроме того, документом Лукашенко разрешил ГТП при необходимости вносить в кодекс изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Президент также поручил подписать договор в случае достижения договоренности в пределах проекта.

Беларусь не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где был подписан Таможенный кодекс.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кодекс жизнеспособен, альтернативы ему нет, рано или поздно он вступит в силу. По его словам, работа над Таможенным кодексом продолжится на уровне глав правительств государств ЕАЭС, а республика также примет Таможенный кодекс, поскольку ранее согласовала его положения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Все любят сюрпризы: как звери распаковывают подарки
Трамп оценил решение Путина не высылать дипломатов США
Повар Генконсульства в Сан-Франциско попал под санкции США
В Москве неизвестные напали на Расула Мирзаева
Скончался первый менеджер The Beatles
В Праге обезвредили угрожавшего взорвать самолет поляка
Итоги-2016. Потери года
Песков пошутил о банкете в Кремле из-за победы Трампа
Спорт
СМИ: Сотникова может лишиться золота ОИ-2014 Как сообщает La Gazzetta dello Sport, российская фигуристка Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за манипуляций с допинг-пробой
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Над чем мы смеялись и плакали в 2016 году: главные мемы и видео Редакция «Кино Mail.Ru» подводит итоги уходящего года и вспоминает, какие из событий в сфере кино и телевидения вызывали смех, слезы и удивление
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
86% квартир в Москве продается со скидкой
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь