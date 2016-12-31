Лукашенко одобрил Таможенный кодекс ЕАЭС
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.
Текст указа был размещен в субботу 31 декабря на Национальном правовом
«Одобрить прилагаемый проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров», — говорится в указе.
Кроме того, документом Лукашенко разрешил ГТП при необходимости вносить в кодекс изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Президент также поручил подписать договор в случае достижения договоренности в пределах проекта.
Беларусь не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в
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