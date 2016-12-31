События, ознаменовавшие последний месяц 2016 года
Утверждение правительства Филипа, протесты, всенародные выборы президента после почти 20-летнего перерыва. Под знаком этих событий прошёл 2016-й год.
Утверждение правительства Филипа, протесты, всенародные выборы президента после почти 20-летнего перерыва. Под знаком этих событий прошёл 2016-й год.
В конце уходящего года Агентство IPN представляет значимые события, произошедшие в течение каждого из 12 месяцев.
2 декабря проблемы, существующие в секторе СМИ, были обсуждены в рамках второго Форума средств массовой информации.
4 декабря состоялся второй тур выборов в Народное собрание Гагаузии. В результате были избраны ещё 15 депутатов. Таким образом, учитывая результаты первого тура от 20 ноября, депутаты были избраны в 32 из 35 существующих избирательных округов. В трёх оставшихся округах избирателям придётся проголосовать ещё раз. Выборы пройдут в течение 60 дней.
7 декабря Высший совет прокуроров назвал Эдуарда Харунжена победителем конкурса на пост генерального прокурора. На следующий день президент Николае Тимофти подписал указ о его назначении на эту должность.
10 декабря Мариан Лупу объявил о своём отказе от поста председателя Демократической партии. Две недели спустя, 24 декабря, Влад Плахотнюк был избран главой партии на
На заседании парламента от 16 декабря депутаты приняли в окончательном чтении проект Национального публичного бюджета на 2017 год, с доходами в размере 51,1 миллиарда леев и расходами в 55,4 миллиарда леев. Бюджетный дефицит прогнозируется на уровне 4,3 миллиарда леев или 3% от ВВП.
16 декабря парламент принял в двух чтениях законопроект, продлевающий срок розничной торговли на основе патента до 31 декабря 2018 года.
В тот же день депутаты утвердили в окончательном чтении и законопроект о реформировании пенсионной системы. Женщины и мужчины Молдовы будут выходить на пенсию в 63 года, а трудовой стаж увеличится до 34 лет.
17 декабря Совет директоров Группы Всемирного банка объявил об утверждении второй части предназначенных Молдове Оперативных средств для финансирования политики в области развития (DPO-2), в размере 45 миллионов долларов. DPO-2 являются бюджетной поддержкой для правительства в целях увеличения прозрачности при регулировании бизнеса и снижения обременительности этого регулирования.
23 декабря президент Республики Молдова Игорь Додон принёс присягу в качестве главы государства. В своей инаугурационной речи Игорь Додон заверил собравшихся, что он не сдастся и не позабудет о данных народу обещаниях и обязательствах. Лидер молдавских социалистов Игорь Додон одержал победу во втором туре президентских выборов 13 ноября, набрав 52,18% голосов избирателей.
Спустя пять дней, 28 декабря, Игорь Додон подписал свою первую законодательную инициативу в качестве президента — об отмене закона, предусматривающего преобразование в государственный долг гарантий правительства по кредитам, предоставленным Национальным банком Молдовы трём ограбленным банкам, которые впоследствии были ликвидированы.