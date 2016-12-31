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13:08 (мск), источник: Nur.kz

Байбек возглавил рейтинг самых эффективных акимов

Бауржан Байбек стал самым эффективным акимом декабря. Эксперты сравнили работу 16 акимов, сообщает NUR.KZ со ссылкой на исследование группы «Саясат-Monitoring».

Источник: Nur.kz

Декабря выдался загруженным месяцем для градоначальников. Борьбы с погодой, уборка дорог, подготовка к праздникам, и 25-летие независимости заставили акимов постараться, чтобы показать свой город с лучшей стороны.

В связи с этим были опрошены 25 экспертов, в число которых вошли политологи общественные деятели, блогеры и журналисты. По результатам опроса был составлен рейтинг самых эффективных акимов.

Градоначальников оценивали по влиятельности и политическому статусу, перспективности для роста, информационной активности и уровню критических оценок.

Самым эффективным акимом стал Бауржан Байбек. Сразу за ним с отставанием всего в 0,1 балл расположился аким Астаны Асет Исекешев. На третьем месте оказался аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев.

В тройку худших вошли: аким Карагандинской области Нурмухамед Абдибеков, Костанайской области — Архимед Мухамбетов, и аким Павлодарской области Булат Бакауов.

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