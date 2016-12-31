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16:10 (мск), источник: ЮГА.ру

Кондратьев поздравил жителей Кубани с Новым годом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Новым годом.

Источник: ЮГА.ру

В новогоднем обращении губернатор упомянут успехи в экономике региона.

«Мы вместе одержали уникальную победу — взяли тот самый, заветный 1 млн т кубанского риса. Наши селяне обеспечили вкусным хлебом не только свой край — кубанский каравай и в этом году один из самых больших в стране. Свой рекорд установили и курорты Краснодарского края, почти 16 млн человек со всех уголков страны приехали к нам отдохнуть и поправить свое здоровье», — сказал он.

Кондратьев поблагодарил кубанцев за «каждодневный, добросовестный, кропотливый труд на благо всего края».

«Мне близка позиция активных, неравнодушных людей, тех, кому не все равно, в каких станицах и городах, в каком регионе мы будем жить завтра», — отметил губернатор.

Кондратьев отметил, что для него основной целью является работа на благо каждого жителя Кубани и всего региона.

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«Желаю финансовых успехов, профессионального роста, пусть у вас больше время остается для близких. Согласия и мира каждой семье, крепкого здоровья и благополучия вам. Простого человеческого счастья. Пусть будет щедрой и процветающей наша родная Кубань. С Новым годом, с новым счастьем, друзья», — заключил губернатор.

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