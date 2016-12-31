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13:22 (мск), источник: РИА Новости

Захарова: есть ощущение, что демократы в США пытаются отомстить Трампу

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Москве есть ощущение, что команда Демократической партии США пытается своими последними решениями отомстить избранному президенту Дональду Трампу за его победу, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Reuters

По ее словам, в настоящее время «уходящая администрация не оставляет попыток ухудшить двусторонние отношения, не понимая, что дальше уже некуда».

Честно говоря, такое ощущение, что теперь команда демократов просто пытается отомстить Трампу за победу, принимая просто абсурдные решения за месяц до его вступления в должность
Мария Захарова
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В качестве примера подобного поведения она привела недавнее решение о поставке тяжелых вооружений сирийской оппозиции.

Ранее Барак Обама подписал закон, который предусматривает в том числе порядок и условия поставок ПЗРК так называемой сирийской оппозиции. В декабре президент США снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирии.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам. Персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Комментарии
1
Владимир Карташов
Захарова имеет предполагать,основываясь на собственных ощущениях.Это очень мИло...Ах.как она отплясывала "калинку"...Сожрала дипломатия отменную танцовщицу...
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