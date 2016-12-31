Захарова: есть ощущение, что демократы в США пытаются отомстить Трампу

По ее словам, в настоящее время «уходящая администрация не оставляет попыток ухудшить двусторонние отношения, не понимая, что дальше уже некуда».

Честно говоря, такое ощущение, что теперь команда демократов просто пытается отомстить Трампу за победу, принимая просто абсурдные решения за месяц до его вступления в должность

В качестве примера подобного поведения она привела недавнее решение о поставке тяжелых вооружений сирийской оппозиции.

Ранее Барак Обама подписал закон, который предусматривает в том числе порядок и условия поставок ПЗРК так называемой сирийской оппозиции. В декабре президент США снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирии.