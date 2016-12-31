ЕС теряет доверие украинского общества из-за задержки с «безвизом» — Геращенко

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила в эфире «5 канала», сообщает пресс-служба «Блока Петра Порошенко».

«Для меня так же очевидно, что вся эта история обернулась тем, что европейский союз теряет доверие среди украинского общества. А это очень серьезно», — подчеркнула первый вице-спикер.

По ее словам, «это не означает, что украинское общество меняет свои принципы, или что у нас что-то меняется во внешних приоритетах».

«Но также преданность принципам должен демонстрировать сегодня Европейский Союз, который от Украины требует ответственной политики. Да, это правильно, но должен быть ответственным и Европейский Союз», — добавила Геращенко.