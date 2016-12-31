ЕС теряет доверие украинского общества из-за задержки с «безвизом» — Геращенко
Европейский Союз теряет доверие среди украинского общества за непредоставление Украине безвизового режима.
Европейский Союз теряет доверие среди украинского общества за непредоставление Украине безвизового режима.
Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила в эфире «5 канала», сообщает
«Для меня так же очевидно, что вся эта история обернулась тем, что европейский союз теряет доверие среди украинского общества. А это очень серьезно», — подчеркнула первый
По ее словам, «это не означает, что украинское общество меняет свои принципы, или что у нас
«Но также преданность принципам должен демонстрировать сегодня Европейский Союз, который от Украины требует ответственной политики. Да, это правильно, но должен быть ответственным и Европейский Союз», — добавила Геращенко.