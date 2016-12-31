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16:04 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Василий Голубев поздравил жителей Дона с Новым годом

Дорогие земляки, вот и подошел к концу 2016 год. До боя курантов еще есть время оглянуться и вспомнить самые яркие события уходящего года.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

У нас в области стабильно росла индустрия, открывались новые заводы, прибавляли мощности действующие предприятия, города и районы приросли новым жильем, дорогами и социальными объектами. Труженики села вырастили небывалый урожай, такого наши отцы и деды не собирали.

Вопреки всем препонам наши спортсмены блестяще выступили на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. По числу олимпийских медалей Дон вошел в первую тройку регионов России. Наш футбольный клуб «Ростов» красиво побеждал в Чемпионате страны и показал замечательную игру в Лиге чемпионов. Было еще немало больших и малых побед, которыми запомнится этот год.

Конечно, были и трудности и даже трагические ситуации, но мы с ними справились достойно. Впереди у нас новый год и новые вершины. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным наступающий год объявлен Годом экологии. Кроме того, 2017 год является юбилейным для Ростовской области, ей исполнится 80 лет.

Тот задел, который сформировало наше старшее поколение, позволяет нам чувствовать себя уверенно в будущем. Спасибо вам, уважаемые ветераны! Спасибо всем труженикам региона.

Каким будет новый год зависит от всех нас — от тех трудов, идей, творческих находок, которые каждый привносит ежедневно и ежечасно. Уверен, вместе мы сможем сделать так, чтобы Ростовская область оставалась регионом-лидером.

Дорогие жители области, поздравляю вас с наступающим 2017 годом. Пусть он подарит вам добрые перемены и достойные результаты, принесет любовь, верность, радость от рождения детей и внуков, подарит новые минуты душевной близости с родными. Давайте загадаем одно общее желание — пусть все будет хорошо для всех без исключения. Добра вам и мира. С Новым годом, дорогие друзья!

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