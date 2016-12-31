Додон: 2017 год станет новой страницей, которую нам предстоит открыть

«Он был разным: в нем было хорошее и плохое, подъемы и спады, потери и приобретения. Но, несмотря ни на что, уходящий год останется в нашей памяти. Он часть истории страны, часть биографии каждого из нас», — говорится в поздравительном послании президента.

Он напомнил, что в 2016-м году наши граждане вернули себе право самостоятельно выбирать главу государства.

«Это важное политическое достижение, которое сблизило институт президента с народом. Всенародные выборы добавили должности президента легитимности и ответственности», — отметил Додон.

«Я знаю, где бы Вы ни находились: вместе с семьей, с друзьями, на работе, за границей или в одиночестве, в хорошем настроении или, может быть, в грусти, — у каждого из Вас есть надежда на то, что наступающий год принесет с собой больше радости, больше удач, больше тепла родных и близких. Я от всего сердца желаю, чтобы все Ваши ожидания обязательно исполнились», — поздравил президент граждан.

«Я надеюсь, что новый 2017 год станет для всего нашего народа годом мира и процветания. Мы все граждане одной страны — Молдовы. Жизнь каждого из нас, в Новом году, станет намного лучше, если мы будем действительно любить нашу родную страну, с уважением относиться к друг к другу, заботиться о близких и родных», — заключил Додон.