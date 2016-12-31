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15:18 (мск), источник: Sputnik.by

Спецфонд Лукашенко выделил более $160 тыс. на стипендии и гранты

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение совета специального фонда главы государства по поддержке талантливой молодежи и выделил более 317,8 тысячи рублей на целевое финансирование стипендий, премий, грантов и матпомощи, сообщили Sputnik в субботу в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

Решением президента выделены два гранта — Белорусской государственной академии музыки и Минскому государственному колледжу искусств на приобретение музыкальных инструментов и оборудования.

«Принятие распоряжения президента Беларуси является свидетельством внимания государства к созданию условий для поиска, становления, развития и обучения талантливой молодежи в целях популяризации и позиционирования белорусской культуры как составляющей мирового культурного пространства», — пояснили в пресс-службе главы государства.

Стипендиатами фонда стал 21 представитель талантливой молодежи, а его дипломантами — 19 человек. Кроме того, президентом назначены 27 поощрительных премий фонда. Гранд-премий фонда с присуждением звания лауреата и вручением свидетельства и нагрудного знака лауреата удостоены пять человек. Материальную помощь получил 41 представитель молодежи.

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