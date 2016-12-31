Спецфонд Лукашенко выделил более $160 тыс. на стипендии и гранты

Решением президента выделены два гранта — Белорусской государственной академии музыки и Минскому государственному колледжу искусств на приобретение музыкальных инструментов и оборудования.
«Принятие распоряжения президента Беларуси является свидетельством внимания государства к созданию условий для поиска, становления, развития и обучения талантливой молодежи в целях популяризации и позиционирования белорусской культуры как составляющей мирового культурного пространства», — пояснили в пресс-службе главы государства.
Стипендиатами фонда стал 21 представитель талантливой молодежи, а его дипломантами — 19 человек. Кроме того, президентом назначены 27 поощрительных премий фонда. Гранд-премий фонда с присуждением звания лауреата и вручением свидетельства и нагрудного знака лауреата удостоены пять человек. Материальную помощь получил 41 представитель молодежи.