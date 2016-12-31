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17:28 (мск), источник: АиФ Крым

Сергей Аксёнов: «Не могу же я себя клонировать»

Во время традиционной предновогодней встречи главы Республики Крым с журналистами вопросов было задано множество: резонансные темы и частные случаи, громкие скандалы и чаяния на будущее.

Туда и обратно.

— Чего достиг Крым за этот год?

— По промышленности рост составляет около 7%, в основном это произошло благодаря программе по загрузке крымских предприятий, выстроенной вместе с федеральным правительством. Практически везде назначены кураторы, решены вопросы с задолженностями по зарплатам. А все предприятия, которые могут выпускать продукцию оборонного и военного назначения, обеспечены заказами. Недавно я был на заводе «Море» в Феодосии — огромная разница между тем, что там было год назад, и нынешним состоянием дел. По сельскому хозяйству — ситуация достаточно приличная и динамичная: люди поверили, что государство готово выполнить свои обязательства в части поддержки во всех направлениях.

— Что вы считаете главными достижениями и разочарованиями уходящего года?

— По сравнению с прошлыми годами, достижениями невозможно не увидеть: вот когда такое было, чтобы за год сделали капремонт 189 образовательных учреждений, 61 больницу и поликлинику? Крым ещё никогда такого количества мероприятий не реализовывала, наша региональная экспертиза пропустила за год 3800 объектов. Мои разочарования касаются кадров: те на кого я надеялся, меня подвели.

— «Под ёлочку» прошли увольнения чиновников разного уровня…

— Сегодня самое сложное — сформировать профессиональную команду. Раньше мотивация для работы в органах власти была своеобразной: кто-то «пилил» подряды, кто-то услуги продавал, и так далее. Сейчас, понимаю, не все вопросы решены — я имею в виду коррупционные проявления, и есть случаи вымогательства денег, по которым ведётся работа оперативными службами. Но оздоровление общей ситуации налицо.

Я негативно отношусь к руководителям, если узнаю, что человек пытается трудиться «на свой карман», с такими я никогда работать не буду. Но если те старались, но не достигли нужных показателей, нужно просто найти им другое место, соответствующее их способностям, уровню подготовки. В этом ничего плохого нет.

Увольнение каждого чиновника должно быть выверенным решением, каждая кадровая перестановка не просто останавливает общий процесс, а откатывает его назад. Потому, что чиновник принимает кучу решений, формирует команду, заключает какие-то договоры. Потом смотришь — не получилось. И не просто не получилось, всю историю надо «отматывать» назад!

— В штатах муниципалитетов и администраций удивляет количество заместителей: например, в Евпатории их 7, в Керчи было 9, стало 7, в Ялте — 7. Даже в маленьких Саках — «семеро по лавкам», столько же заместителей у главы Москвы! Насколько эффективна такая структура?

— В Керчи количество заместителей уменьшилось за счёт того, что двое сидят. Это, можно сказать, сокращение неестественным путём. Но всё-таки в каждом городе действуют в рамках утверждённого штатного расписания. Если им нужен вместо специалиста заместитель руководителя — это проблема главы администрации. Могу сказать, что задачи перед муниципалитетами стоят нестандартные. В тех же Саках на сегодняшний день, с точки зрения решения отдельных вопросов и поиска юридических инструментов, задачи стоят не менее сложные, чем в Москве. Поэтому не считаю нужным рекомендовать, больше или меньше должно быть замов, пусть хоть всех сотрудников делают заместителями, лишь бы шёл процесс, за который в конце года руководитель получит оценку.

Кстати, мы проверили эффективность МУПов и ГУПов (муниципальных и государственных унитарных предприятий — ред.). Количество МУПов в разных районах — от 3 до 25. Конечно, не нужно такое количество, в первом квартале 2017-го будем проводить оптимизацию. ГУПы тоже проверяются: на целесообразность имеющейся штатной численности. Вчера мне коллеги справку подали: в одном из дворцов-музеев работает 400 человек. Какова целесообразность в таком количестве людей?

— Этот Новый Год примерно полторы тысячи жителей Симферополя и Симферопольского района встретят в гипсовых повязках. В городе оказались не готовы к снегопадам и морозам, эта ситуация может служить одним из критериев работы администрации?

— Выводы обязательно будут сделаны. Ситуация, которая сложилась в жилищно-коммунальном хозяйстве, неприемлемая. Замена кадров произошла практически во всех муниципалитетах. Будем учить, будем подбирать людей.

Вынужден констатировать: и в ЖКХ большинство вопросов начинает решаться только после того, как я начинаю сам этим заниматься — от канализационного хозяйства до конкретной ямы. Я недоволен тем, что система не срабатывает, так не должно быть, но что делать? Могу, эксперимента ради, предложить посидеть день в моём кресле — сделайте лучше, предложите что-нибудь.

Меня коллеги иногда спрашивают о временах, когда всё делалось быстро и чётко. Я отвечаю: тогда были трибунал и «особые «тройки». Заводы снимались с места, переносились за Урал и через считанные месяцы выдавали продукцию. Как сегодня обеспечить такую чёткость и скорость? Помню, в 2014 году у меня интересовались, что мне нужно наладить работу паромной переправы. Я сказал: «Дайте трибунал на три дня, двумя паромами всех перевезём. А без трибунала? Тогда — двенадцать паромов!» И то я каждое утро начинал с того, что смотрел, как идёт переправа. Да, не совсем правильно, понимаю, что в каждый вопрос не засунешь нос….

— В Крыму появилась «доска позора» с портретами первых проштрафившихся чиновников. Как этот проект может существовать дальше?

— Информация на доске должна обновляться раз в квартал, при этом она не должна превращаться в средство сведения счётов с тем или иным чиновником. Нужно подобрать критерии для оценки, чьи портреты туда вывешивать, решать это комиссионно. Возможно, организовать общественную оценку — например, через интернет-голосование.

— Вы упоминали, что качество дорог оставляет желать лучшего, зайдут ли к нам в следующем году «материковые» подрядчики?

— В 2017 году все будут участвовать в процедуре выбора подрядчиков, согласно 44-му Федеральному закону. Пусть заходят все желающие компании, оценивать будем сроки и качество. То, что все подрядчики в этом году на 95% нарушили свои обещания в части сроков — видите сами. Верить им на слово, оказывается, нельзя. Нет честного мужского слова, за которое люди готовы нести ответственность. А с начала года по крымским дорогам пройдёт Счётная палата РК, затем — прокуратура, другие контролирующие органы: проверим на качество, на соответствие стоимости и объёма работ. Спуску никому не будет.

Контроль над строительством дорог был слабым. Получается, что контроль обычно есть там, где я сам сижу. Но я клонировать себя не могу, на каждое направление тоже физически выехать невозможно. Но уверен: всё-таки сформируется команда, на которую можно положиться.

Сносить или выкупать?

— Полгода назад была анонсирована кампания против незаконной застройки прибрежных зон. По сей день всё построенное на месте, когда всё-таки начнётся «зачистка»?

— Деньги на это уже заложены в бюджете 2017 года. И уволен главный архитектор Крыма — за беззубую политику в отношении незаконной застройки и неспособности сформировать план действий. Что, снова я сам должен заниматься этим от начала до конца, вместо специалиста, который обязан поработать «на земле», а потом принести мне же это всё на утверждение? К большому сожалению, местные чиновники просто саботируют эту работу, они находят причины, чтобы не давать данные, тянут время. И на объекты не выходят, поскольку знают хозяев этих незаконных объектов.

Когда провели полную ревизию, оказалось, что таких объектов — под 9 тысяч! Задача не стоит, просто подъехать с техникой, развалить стены. Нужно ещё утилизировать мусор, провести благоустройство — а на это нужна проектная документация. Деньги я нашёл, часть проекта будет оплачена за внебюджетный счёт — например, на плато Ай-Петри. Приступает к работе новый главный архитектор, одной из его задач будет формирование законодательной базы по сносу незаконных строений. Будет принято решение о принудительном выкупе некоторых объектов — но только тех, на которые есть все необходимые документы.

— Иностранцы, побывавшие в Крыму, не раз заявляли, что заинтересованы в том, чтобы здесь работать. Начали уже?

— Начали, но озвучивать конкретно, кто и где, не могу: санкционный режим не снят, утяжелять жизнь инвесторам не буду. Около 30 иностранных компаний сегодня работают на полуострове. В следующем году ожидаем 26 инвесторов из разных стран.

— В Симферополе сейчас не используются несколько исторических зданий — банка, построенного по проекту знаменитого архитектора Краснова, Дворянского собрания. В плохом состоянии караимская кенасса. Будет ли что-то предпринято для их сохранения?

— К восстановлению зданий-памятников будут привлекаться не только бюджетные деньги, но и средства меценатов, желающих поучаствовать в их восстановлении. Что до здания банка — некогда представительства Нацбанка Украины, то здание, скорее всего, в дальнейшем будет использоваться в банковской системе Российской Федерации. Пока не определён реальный собственник, есть кое-какие политические нюансы. Как только всё решится, пользователь будет решать вопросы, связанные с ремонтом, реконструкцией, и так далее. Наш Госкомитет по охране культурного наследия РК только даст свои рекомендации по сохранению внешнего вида этого памятника архитектуры.

— Средняя зарплата крымчан — около 24 тысяч рублей, квадратный метр жилья стоит около 50 тысяч. Каким образом жителю Крыма заработать на квартиру?

— В этом году по программе «Жильё для российской семьи» в Евпатории построены два дома, Керчь заходит в неё. Смысл программы в том, чтобы муниципалитет предоставляет площадку, а инвестор возводит дома из расчёта стоимости 35 тыс./кв.м. При этом существует для некоторых категорий крымчан поддержка из наших, республиканских, фондов — компенсация до 30% стоимости квадратного метра. В Евпатории, например, те люди, которые попали в программу, получили жильё по цене 30 тыс. руб./кв.м. Такая цена для Крыма приемлема, позволит сдвинуть с места рынок жилищного строительства в нужную сторону. На 2017 год планируется заключить договоров по «Жилью для российской семьи» с 250 семьями, при этом заявок имеется уже больше 1,2 тысяч.

— Как планируется проводить газификацию Крыма, и чем закончилась история с подачей газа в украинский Геническ?

— До 2020 года мы должны выйти на уровень газификации 95%. После того, как президент страны дал команду на подсоединения Крыма к единой газовой системы России, мы уже имеем техническую возможность получать газ с материка. Существует альтернатива по разработке ряда месторождений на шельфе — например, структуры Гордиевича. Запасы там таковы, что при нынешнем потреблении Крыму их хватит, как минимум, лет на тридцать.

По Геническу: заслонка сейчас закрыта с украинской стороны, видимо, Украина планирует держать своих граждан в холоде. Странная логика: пусть людям будет хуже, но не возьмём ничего. Позиция тупая, примитивная, направленная только на реализацию своих амбиций.

— Были ли когда-нибудь для своих детей Дедом Морозом — с мешком и бородой?

— Не наряжался, бороду не надевал, хотя подарки, конечно, под ёлкой всегда были. И я от своих родителей всегда получал максимум внимания, тепла и ласки. Сын у меня сейчас в армии, служит в Севастополе. У него там будут свои новогодние развлечения. Мы к нему с посылками не ездим, не хотим, чтобы он как-то выделялся. Я рад, что он сам принял решение идти в армию, это по-мужски, правильно.

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