Порошенко с американскими сенаторами отправился в Мариуполь

По его словам, сегодня в Мариуполь приедет делегация сенаторов из США, среди которых сенатор Джон Маккейн.

«После завтрака они полетели в Мариуполь на презентацию американской системы военной защиты, продажу которой я, вместе с другими, тоже лоббировал в Конгрессе в прошлом году», — написал он.

Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко предложил американским сенаторам Джону Маккейну, Линдси Грэм и Эми Клобучар посетить Донбасс для получения объективной информации.