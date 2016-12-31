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15:51 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко с американскими сенаторами отправился в Мариуполь

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины вместе с делегацией сенаторов из США в субботу, 31 декабря, посетит Мариуполь, написал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

Источник: "РИА Новости" Украина

По его словам, сегодня в Мариуполь приедет делегация сенаторов из США, среди которых сенатор Джон Маккейн.

«После завтрака они полетели в Мариуполь на презентацию американской системы военной защиты, продажу которой я, вместе с другими, тоже лоббировал в Конгрессе в прошлом году», — написал он.

Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко предложил американским сенаторам Джону Маккейну, Линдси Грэм и Эми Клобучар посетить Донбасс для получения объективной информации.

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