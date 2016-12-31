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15:35 (мск), источник: ТАСС

Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом

Премьер выразил уверенность, что в наступающем году осуществятся самые заветные мечты.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан России с наступающим Новым годом, пожелав счастья и здоровья, а также любви и согласия в семьях. Об этом говорится в видеопоздравлении, размещенном на сайте кабмина.

«Несмотря на зимнюю погоду, Новый год — это всегда очень тёплый и уютный праздник. В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано. Так пусть все пожелания обязательно сбудутся!» — отметил премьер.

Медведев выразил уверенность, что в наступающем году «осуществятся самые заветные мечты, дорогие нам люди будут счастливы и здоровы, а в домах будет любовь и согласие».

Комментарии
8
vadik vudik
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Sergey
Он только о себе говорил и только себя имел ввиду.)) Так что расслабься и получай удовольствие. )))
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vadik vudik
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