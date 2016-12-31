Глава РК Сергей Аксёнов: «Верьте в себя! Верьте в Россию!»

Приближается Новый год. Этот праздник связан с теплом домашнего очага, с надеждой на всё самое лучшее, самое светлое. Мы подводим итоги уходящего года, строим планы на будущее. Уходящий год был непростым. Крым начинал его в условиях чрезвычайной ситуации. Как и в дни Крымской весны, нам на помощь пришла вся Россия. Пережитые трудности ещё больше сплотили крымчан.

Мы стали еще сильнее! Наша Родина дала каждому из нас свет, тепло, свободу и безопасность.

Сегодня все отрасли экономики и социальной сферы показывают положительную динамику. Крымские аграрии собрали рекордный урожай зерна. Растёт промышленное производство. Открываются новые детские сады, фельдшерско-акушерские пункты. Продолжается строительство новых электростанций, газификация сёл и ремонт дорог, модернизация школ, больниц, социальных объектов.

Вырос туристический поток. Развивается свободная экономическая зона. Объём инвестиций в экономику полуострова исчисляется десятками миллиардов рублей.

Под особым контролем Президента находится строительство Керченского моста и трассы «Таврида».

У нас большие планы на следующий год. Президент обозначил ключевые направления нашей работы. Это, прежде всего, модернизация социальной инфраструктуры, обновление транспортной сферы, создание новых рабочих мест, повышение благосостояния крымчан.

Конечно, не все у нас идёт гладко. Не всегда удаётся быстро добиться нужных результатов. Есть ошибки и недоработки. Но мы постоянно учимся, приобретаем важный опыт, необходимый для решения новых задач.

Залогом наших успехов являются единство и патриотизм народов Крыма, опора на наши традиционные ценности, самоотверженный труд всех крымчан.

Дорогие друзья!

Сегодня мы поднимем бокалы за наших родителей, за будущее детей, за родных и близких, за успехи нашей великой Родины. То, каким будет следующий год, во многом зависит от нашего труда, от нашей ответственности, от уважения друг к другу, от той заботы, которую мы подарим тем, кто нуждается в помощи.

Хочу сказать спасибо каждому из вас за вашу любовь к Крыму, за вашу работу, за стремление сделать наш край ещё лучше, комфортнее, добрее.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, любви и радости в сердце!

Верьте в себя! Верьте в Россию!

С Новым годом!