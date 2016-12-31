Гройсман: в 2017 году правительство возьмется за ускорение децентрализации

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.

«Децентрализация — успешная реформа, результаты которой уже чувствуют украинцы на местах: деньги есть, полномочия расширены, бюджеты децентрализованы… В 2017 году мы будем еще и еще наращивать темпы децентрализации и достигать вместе новых высот», — пообещал он.