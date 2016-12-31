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16:18 (мск), источник: ТАСС

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

ВЛАДИВОСТОК, 31 декабря. /ТАСС/. Трудности уходящего года сплотили российский народ и открыли резервы для движения вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в традиционном новогоднем обращении, которое вышло в эфир на Дальнем Востоке.

Источник: РИА "Новости"

«2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед», — сказал глава государства.

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«Главное — мы верим в себя, в свои силы, в свою страну», — убежден Путин. «Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается», — заявил он, поблагодарив всех россиян «за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России».

Путин отметил, что всех россиян «объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее». «Но не все сегодня за праздничным столом: немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты», — напомнил он. «Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году», — сказал глава государства.

Стать немного волшебниками

Владимир Путин призвал россиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. Глава государства пожелал всем быть внимательными к близким и с уважением относиться к окружающим.

Сейчас мы с волнением ждем боя курантов Московского Кремля и как никогда отчетливо слышим ход времени, чувствуем, как приближается будущее. Такое бывает только в эти минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник, а у него есть и свои секреты. Например, каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником
Владимир Путин
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«Для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки», — раскрыл секрет президент.

«Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения, пусть в каждом доме царят радость и любовь, пусть становятся краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу улицы, города и поселки», — пожелал глава государства. «Мира и процветания нашей общей, великой Родине — России, счастья вам и здоровья, благополучия», — обратился он к россиянам.

Комментарии
5
Юрий Жданов
Спасибо, будем очень, очень надеяться что Ваши слова и пожелания в Новом Году сбудутся и реально воплотятся в Нашу, хотелось бы, счастливую и на старости спокойную счастливую, достойную жизнь. Быть Добру!!!
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Slava Artemew
И тебя с праздником, Владимир!
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Понятно
Особенно порадовали слова, где он сказал: Мы больше не будем понтоваться, тратить деньги на олимпиады и гуманитарные помощи. а будим строить высокотехнологичные заводы, по производству всего, что нам до этого приходилось покупать за границей, от скрепок, телефонов. компьютеров, до станков и т.д.
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