Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

«2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед», — сказал глава государства.
«Главное — мы верим в себя, в свои силы, в свою страну», — убежден Путин. «Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается», — заявил он, поблагодарив всех россиян «за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России».
Путин отметил, что всех россиян «объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее». «Но не все сегодня за праздничным столом: немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты», — напомнил он. «Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году», — сказал глава государства.
Стать немного волшебниками
Владимир Путин призвал россиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. Глава государства пожелал всем быть внимательными к близким и с уважением относиться к окружающим.
Сейчас мы с волнением ждем боя курантов Московского Кремля и как никогда отчетливо слышим ход времени, чувствуем, как приближается будущее. Такое бывает только в эти минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник, а у него есть и свои секреты. Например, каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником
«Для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки», — раскрыл секрет президент.
«Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения, пусть в каждом доме царят радость и любовь, пусть становятся краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу улицы, города и поселки», — пожелал глава государства. «Мира и процветания нашей общей, великой Родине — России, счастья вам и здоровья, благополучия», — обратился он к россиянам.