Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

«2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед», — сказал глава государства.

«Главное — мы верим в себя, в свои силы, в свою страну», — убежден Путин. «Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается», — заявил он, поблагодарив всех россиян «за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России».

Путин отметил, что всех россиян «объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее». «Но не все сегодня за праздничным столом: немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты», — напомнил он. «Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году», — сказал глава государства.

Стать немного волшебниками

Владимир Путин призвал россиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. Глава государства пожелал всем быть внимательными к близким и с уважением относиться к окружающим.