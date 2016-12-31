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18:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Луценко сообщил, что Украине вернули «2181 Ватикан»

Возвращенные 94 тысяч гектар земли государству Луценко сравнил с территориями некоторых государств. По его словам, это «две Андорры, почти три Мальты, шесть Лихтенштейнов, шестнадцать Сан-Марино, четыреста восемьдесят Монако, две тысячи сто восемьдесят один Ватикан».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В 2016 году Генеральной прокуратурой в ходе судебных процессов было возвращено государству 94 тысячи гектар земли. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Возвращенные такого количества земли Луценко сравнил с территориями некоторых государств.

«Это две Андорры, почти три Мальты, шесть Лихтенштейнов, шестнадцать Сан-Марино, четыреста восемьдесят Монако, две тысячи сто восемьдесят один Ватикан», — написал он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства заявил, что до 2020 года в Украине должна быть проведена земельная реформа.

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