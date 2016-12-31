Луценко сообщил, что Украине вернули «2181 Ватикан»
Возвращенные 94 тысяч гектар земли государству Луценко сравнил с территориями некоторых государств. По его словам, это «две Андорры, почти три Мальты, шесть Лихтенштейнов, шестнадцать
Возвращенные 94 тысяч гектар земли государству Луценко сравнил с территориями некоторых государств. По его словам, это «две Андорры, почти три Мальты, шесть Лихтенштейнов, шестнадцать
КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В 2016 году Генеральной прокуратурой в ходе судебных процессов было возвращено государству 94 тысячи гектар земли. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.
Возвращенные такого количества земли Луценко сравнил с территориями некоторых государств.
«Это две Андорры, почти три Мальты, шесть Лихтенштейнов, шестнадцать
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