Луценко сообщил, что Украине вернули «2181 Ватикан»

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В 2016 году Генеральной прокуратурой в ходе судебных процессов было возвращено государству 94 тысячи гектар земли. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Возвращенные такого количества земли Луценко сравнил с территориями некоторых государств.

«Это две Андорры, почти три Мальты, шесть Лихтенштейнов, шестнадцать Сан-Марино, четыреста восемьдесят Монако, две тысячи сто восемьдесят один Ватикан», — написал он.