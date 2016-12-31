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19:32 (мск), источник: Actualitati.md

Посол России поздравил жителей Молдовы с Новым годом

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин адресовал новогоднее поздравление всем жителям нашей страны.

Публикуем его текст полностью.

Уважаемые соотечественники! Дорогие друзья!

От души поздравляю всех вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 2017 год особенный. Мы будем отмечать 25-летие установления дипломатических отношений между Россией и Молдавией. Уже сейчас могу сказать, что за это время нам удалось многое сделать для построения дружбы между нашими народами и государствами. Главное укрепили доверие и взаимопонимание. Убежден, что, двигаясь и далее в духе взаимного уважения, мы достигнем еще большего на благо наших народов.

В 2016 году Республика Молдова отметила 25-летие своей независимости. Хотел бы еще раз поздравить всех граждан братской страны с данным знаменательным юбилеем. Искренне хочу пожелать всему народу Молдавии мира и благополучия.

Наступающий 2017 год перевернет еще одну страницу нашей истории, истории государств и народов, истории каждого из нас. 365 дней уходящего года вобрали в себя всю палитру наших чувств: огорчения и радости, переживания и надежды. Пусть в наступающем году российско — молдавские отношения будут развиваться в конструктивном ключе во всех направлениях на благо народов наших стран. Пусть укрепляется сотрудничество России и Молдавии, основанное на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения, на общности религии и культуры!

Примите мои искренние поздравления с этими радостными, теплыми и семейными праздниками!

Счастья, здоровья, успехов Вам, дорогие друзья!

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