Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
"Гадость страшная": иностранцев удивило любимое блюдо россиян
Умерла известная актриса, которой накануне стало плохо в самолете
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Запись "черного ящика" подтвердила версию крушения Ту-154
Эксперты: как распознать настоящую красную икру
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
«Манчестер Юнайтед» одержал пятую победу подряд в АПЛ
Российский лыжник выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
10Общероссийская елка в Кремле
10«В чем сила, брат?»
4040 самых красивых снимков 2016 года
19:41 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Порошенко объяснил, почему не объявляли мобилизацию

На контрактную службу в ВСУ пришло 70 тыс. человек, это заменило мобилизацию.

Источник: Telegraf.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Вооруженных силах Украины заключено около 70 тыс. контрактов, что позволило отказаться от частичной мобилизации.

«В этом году задачу укрепления обороноспособности мы решали без мобилизации. Четвертую, пятую, шестую очереди — демобилизовали; они вернулись домой, к мирной жизни, к родным и близким. Вместо же седьмой, восьмой и девятой волн заключено почти семьдесят тысяч контрактов — добровольцев, которые сами записались в ряды ВСУ», — сказал глава государства в Мариуполе (Донецкая обл.) в последний день уходящего года.

По его словам, только благодаря Минским договоренностям Украина выиграла время для перевода армии на профессиональную основу, для ее вооружения, довооружения и перевооружения.

Комментарии
1
Александр
С Новым годом друзья
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Удивительные люди с необычной кожей, которая завораживает (Фото)
Путин поздравил россиян с Новым годом
Россия начала встречать Новый год
Правительство приняло бюджет на ближайшие три года
МИД назвал решения Белого дома попыткой отомстить Трампу
Наталья Поклонская прочитала новогоднее стихотворение
40 самых красивых снимков 2016 года
Лес в Румынии возглавил рейтинг самых страшных мест в мире
Спорт
А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году В 2016 году российские атлеты одержали немало ярких побед. Вспоминаем триумфы наших спортсменов
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь