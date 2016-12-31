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19:39 (мск), источник: Обозреватель

Порошенко приехал к военным на передовую с необычным «новогодним подарком»

Президент поручил поднять доплаты военным на первой линии.

Военнослужащим, которые находятся на первой линии, поднимут доплаты до 6 тысяч грн.

Об этом во время визита в Донецкую область президент Украины заявил Петр Порошенко, сообщает «112 Украина».

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Президент отметил, что хотя интенсивность обстрелов снизилась, никакого режима тишины, о котором было договорено, нет.

Порошенко напомнил, что в этом году 211 военнослужащих отдали жизнь, защищая Украину.

«Только в течение этого года 211 военнослужащих ВСУ отдали свою жизнь за мир и свободу», — заявил Порошенко. Он посмертно наградил званием Герой Украины 21-летнего Никиту Ярового, который погиб в бою у поселка Луганское.

Также президент объявил об открытии в Мариуполе обновленного наблюдательного пункта.

«Он оснащен новейшей системой обнаружения, предупреждения и идентификации цели», — сказал Порошенко. По его словам, планируется установка еще 5 таких комплексов, которые «видят воздух, воду и землю».

Как сообщал «Обозреватель», президент Украины Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар приехал в район Широкино, чтобы поздравить украинских воинов с Новым годом.

Как сообщал «Обозреватель», президент Украины Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар приехал в район Широкино, чтобы поздравить украинских воинов с Новым годом.

Комментарии
1
Александр
Надо было и остаться с ними встретить Новый год
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