Порошенко приехал к военным на передовую с необычным «новогодним подарком»

Об этом во время визита в Донецкую область президент Украины заявил Петр Порошенко, сообщает «112 Украина».

Военнослужащим, которые находятся на первой линии, поднимут доплаты до 6 тысяч грн.

Порошенко с американскими сенаторами отправился в Мариуполь

Президент отметил, что хотя интенсивность обстрелов снизилась, никакого режима тишины, о котором было договорено, нет.

Порошенко напомнил, что в этом году 211 военнослужащих отдали жизнь, защищая Украину.

«Только в течение этого года 211 военнослужащих ВСУ отдали свою жизнь за мир и свободу», — заявил Порошенко. Он посмертно наградил званием Герой Украины 21-летнего Никиту Ярового, который погиб в бою у поселка Луганское.

Также президент объявил об открытии в Мариуполе обновленного наблюдательного пункта.

«Он оснащен новейшей системой обнаружения, предупреждения и идентификации цели», — сказал Порошенко. По его словам, планируется установка еще 5 таких комплексов, которые «видят воздух, воду и землю».

Как сообщал «Обозреватель», президент Украины Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар приехал в район Широкино, чтобы поздравить украинских воинов с Новым годом.

Как сообщал «Обозреватель», президент Украины Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар приехал в район Широкино, чтобы поздравить украинских воинов с Новым годом.