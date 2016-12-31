Правительство приняло к исполнению бюджет на 2017 год

Правительство Российской Федерации постановляет принять к исполнению федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2018 годов

Ранее сообщалось, что президент России Владмиир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 20 декабря. Закон предполагает постепенное снижение дефицита бюджета: с 3,2% ВВП в 2017 году до 2,2% ВВП в 2018 году и до 1,2% ВВП в 2019 году.

Доходы на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 триллиона рублей, расходы — 16,241 триллиона рублей, дефицит соответственно составит 2,753 триллиона рублей. Объем доходов бюджета на 2018 год оценивается в 14,029 триллиона рублей, расходов — 16,04 триллиона рублей, на 2019 год — 14,845 и 15,987 триллиона рублей соответственно.

Документ сверстан исходя из среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель и инфляции не выше 4% на все три года.