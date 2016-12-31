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21:26 (мск), источник: ТАСС

СБ ООН принял подготовленную РФ резолюцию по Сирии

За документ проголосовали все 15 стран — членов СБ.

Источник: Reuters

ООН, 31 декабря. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и проведении в Астане переговоров между Дамаском и оппозицией.

За документ, соавторами которого стали Россия и Турция, проголосовали все 15 стран — членов СБ.

В принятой резолюции члены Совбеза одобрили достигнутые при посредничестве Москвы и Анкары договоренности, а также указали на «важность их полного и немедленного выполнения».

Комментарии
2
Евгений
Пора бы уж дать всем ООН, СБ. и ТД.иТП коленом под зад. Хруща на них нет, а то давно бы уже Кузькину мать миру показали (страшна, наверное, стерва, бог спас- лично её не видел...)
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Юрий Жданов
Приятная новость в уходящем году.
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