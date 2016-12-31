СБ ООН принял подготовленную РФ резолюцию по Сирии
За документ проголосовали все 15 стран — членов СБ.
За документ проголосовали все 15 стран — членов СБ.
ООН, 31 декабря. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и проведении в Астане переговоров между Дамаском и оппозицией.
За документ, соавторами которого стали Россия и Турция, проголосовали все 15 стран — членов СБ.
В принятой резолюции члены Совбеза одобрили достигнутые при посредничестве Москвы и Анкары договоренности, а также указали на «важность их полного и немедленного выполнения».