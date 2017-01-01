Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
"Гадость страшная": иностранцев удивило любимое блюдо россиян
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Соцсети наводнили фото детей в костюмах Принцессы Леи
Селфи итальянок в России: четыре туристки замерзли, делая фото
Командир, мы падаем: расшифрован самописец Ту-154
«Манчестер Юнайтед» одержал пятую победу подряд в АПЛ
Российский лыжник выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
10Общероссийская елка в Кремле
10«В чем сила, брат?»
07:02 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2017 годом — новогоднее обращение Президента к белорусскому народу

Опубликовано новогоднее обращение президента к белорусскому народу.

Источник: БЕЛТА

Дорогие соотечественники и гости Беларуси!

Уходит в историю очередной год третьего тысячелетия: сложный, яркий и многоликий.

Для кого-то он был грустным и печальным в связи с потерей родных и близких, кто-то не достиг желаемой цели. У кого-то не сложилось в семье, профессиональной карьере.

Но уверен: для большинства год был радостным и счастливым. Потому что прожили его не зря: любили, веселились на свадьбах, начиная новую жизнь, улыбались, впервые услышав родной голос малютки. И те, кто ставил перед собой амбициозные задачи и цели, преодолевая трудности, шëл к ним, ощутили радость победы!

Суверенная и независимая Беларусь оказалась в эпицентре мировых геополитических и экономических событий. Мы живëм в открытой стране и прежде всего поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнëров.

В разных уголках планеты вспыхивают вооруженные конфликты, совершаются теракты, обостряются межнациональные и межконфессиональные войны.

Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто. Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан!

Наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз.

В то же время мы, люди в погонах, знаем: порох надо держать сухим. Оборона Отечества — наш священный долг!

Шаг за шагом Беларусь укрепляет свой авторитет в международном сообществе. Особого признания она удостоилась, став площадкой миролюбивых инициатив. Дружелюбие, гостеприимство, открытость к сотрудничеству привлекают к нам симпатии многих народов.

У нас взвешенная международная и выверенная внутренняя политика. Постоянное внимание уделяем укреплению единства народа, недопущению экстремистских проявлений, разжигания вражды на национальной и религиозной почве. Политические кампании уходящего года показали гражданскую зрелость и культуру наших людей.

Мы вместе определили приоритеты и основные направления развития страны. Уверен, они будут реализованы в полной мере в предстоящие годы.

В этом нас убеждает весь путь суверенного белорусского государства, который дал бесценный опыт преодоления трудностей и решения проблем, умение находить адекватные ответы на возникающие вызовы и угрозы.

Мы создаëм новые производства, строим дороги, электростанции, важные социальные объекты и жилые дома. Облагораживаем города и сëла. С каждым годом Беларусь приобретает всë более современный европейский облик.

Всматриваясь в будущее, большие надежды возлагаем на 2017 год. Он должен стать переломным и дать мощный импульс для развития страны.

Ставку сделаем на создание новых производств и рабочих мест, активизацию бизнеса.

Важную роль мы отводим отечественной науке. Приоритет для нас — инновационный путь. Наступающий Год науки должен пройти под знаком обновления страны и открытий во всех областях жизнедеятельности. Но любые научные достижения и разработки должны эффективно внедряться в производство.

Реализация этого курса позволит нам обеспечить людей работой, достойной зарплатой. Уровень жизни народа должен быть гораздо выше, чем сегодня. Достичь этого непросто. Однако чего бы нам ни стоило, мы уже в наступающем году существенно повысим доходы граждан.

В 2016 году впервые с момента обретения независимости у нас достигнут естественный прирост населения. В семьях появляется всë больше детишек, и это — будущее Беларуси. Надо сохранить такую положительную тенденцию. Обращаюсь к нашим дорогим женщинам — рожайте и знайте: как бы ни было сложно, мы сохраним поддержку семей, воспитывающих детей: предоставление материнского капитала, пособий, а также обеспечение жильëм многодетных семей.

Старшее поколение многое сделало для нашей страны. И мы благодарны им за это. Но сейчас надо двигаться дальше, внедрять в жизнь всë более прогрессивное и полезное. А для этого нужно учиться, совершенствоваться, идти в ногу со временем.

Своë слово должна сказать наша молодëжь, патриотичная, неравнодушная к судьбе своей Родины. Среди вас много способных людей.

Я верю в вас и надеюсь, что вы найдëте своë место в родной Беларуси, достойное применение талантам и способностям. Обретëнный 25 лет назад суверенитет сегодня в ваших руках, и от вас теперь зависит будущее процветание Отечества.

В эти мгновения уходящего года выражаю слова глубокой признательности всем вам, моим соотечественникам. Спасибо за самоотверженный труд в заводском цеху и на хлебной ниве, у школьной доски и за операционным столом, на железнодорожных линиях и за штурвалами самолëтов, в конструкторских бюро и лабораториях, на стройке и в лесном хозяйстве, в шахте и на боевом дежурстве.

Это благодаря вашим высоким человеческим качествам, профессионализму и верности долгу мы имеем возможность сейчас собраться за праздничным столом, петь, шутить, загадывать желания и с оптимизмом смотреть в завтрашний день.

И ещë хочу сказать вам: где бы вы ни были, надо помнить тепло родного дома, своих учителей, друзей, землю, которая вскормила вас.

Пусть наступающий год принесëт вам удачу и благополучие. Убеждëн, что так и будет. Потому что верю в мудрость, сплочëнность, трудолюбие нашего народа, в его неиссякаемую творческую энергию.

С Новым годом, дорогие друзья!

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году
Власти заявили о гибели 35 человек в ночном клубе в Стамбуле
Тарифы в плацкарте, в купе и СВ частично выросли
СБ ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии
Чиновникам повысили пенсионный возраст
Трамп усомнился в причастности России к кибератакам на США
40 самых красивых снимков 2016 года
В Италии дирижера уволили за откровение про Деда Мороза
Спорт
Гол Вейналдума принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» «Ливерпуль» продлил серию без поражений до 5 матчей
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь