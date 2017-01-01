Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2017 годом — новогоднее обращение Президента к белорусскому народу

Дорогие соотечественники и гости Беларуси!

Уходит в историю очередной год третьего тысячелетия: сложный, яркий и многоликий.

Для кого-то он был грустным и печальным в связи с потерей родных и близких, кто-то не достиг желаемой цели. У кого-то не сложилось в семье, профессиональной карьере.

Но уверен: для большинства год был радостным и счастливым. Потому что прожили его не зря: любили, веселились на свадьбах, начиная новую жизнь, улыбались, впервые услышав родной голос малютки. И те, кто ставил перед собой амбициозные задачи и цели, преодолевая трудности, шëл к ним, ощутили радость победы!

Суверенная и независимая Беларусь оказалась в эпицентре мировых геополитических и экономических событий. Мы живëм в открытой стране и прежде всего поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнëров.

В разных уголках планеты вспыхивают вооруженные конфликты, совершаются теракты, обостряются межнациональные и межконфессиональные войны.

Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто. Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан!

Наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз.

В то же время мы, люди в погонах, знаем: порох надо держать сухим. Оборона Отечества — наш священный долг!

Шаг за шагом Беларусь укрепляет свой авторитет в международном сообществе. Особого признания она удостоилась, став площадкой миролюбивых инициатив. Дружелюбие, гостеприимство, открытость к сотрудничеству привлекают к нам симпатии многих народов.

У нас взвешенная международная и выверенная внутренняя политика. Постоянное внимание уделяем укреплению единства народа, недопущению экстремистских проявлений, разжигания вражды на национальной и религиозной почве. Политические кампании уходящего года показали гражданскую зрелость и культуру наших людей.

Мы вместе определили приоритеты и основные направления развития страны. Уверен, они будут реализованы в полной мере в предстоящие годы.

В этом нас убеждает весь путь суверенного белорусского государства, который дал бесценный опыт преодоления трудностей и решения проблем, умение находить адекватные ответы на возникающие вызовы и угрозы.

Мы создаëм новые производства, строим дороги, электростанции, важные социальные объекты и жилые дома. Облагораживаем города и сëла. С каждым годом Беларусь приобретает всë более современный европейский облик.