Путин поздравил россиян с Новым годом

«Но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед», — сказал он.

«Главное — мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается», — подчеркнул глава государства.