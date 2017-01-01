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11:05 (мск), источник: Вести - Калининград

Антон Алиханов поздравил жителей Калининградской области с Новым Годом!

Дорогие друзья! Через несколько минут вступит в свои права новый 2017 год.

Источник: РИА "Новости"

В последние мгновения уходящего года каждый из нас подводит итоги, осмысливает пережитое, строит новые планы и мечты, определяет своё будущее. 2016-й год для нашего региона стал особенным. Вместе мы отметили юбилей Калининградской области, с чувством гордости и глубокого уважения чествовали наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов становления области, всех тех, кто создавал фундамент развития региона.

За 70 лет в Янтарном крае сформировались свои традиции: культурные, духовные ценности. Благодаря Вам, жителям региона, и Вашему общему труду, таланту и энергии область меняется, добивается успехов, обретает новый облик. Современное поколение калининградцев на деле доказывает, что достойно славы своих предков, не уступает в трудолюбии, самоотдаче и энтузиазме. В наступающем 2017-ом году перед нами стоят новые ответственные задачи. В их числе — активная модернизация экономики, совершенствование инфраструктуры, расширение деловых и культурных контактов со странами-соседями. И, конечно, безусловный приоритет — это повышение уровня жизни людей. Нет никаких сомнений, что вместе мы преодолеем любые трудности, решим любые сложные задачи.

Самое главное — это жить честно, быть трудолюбивым, порядочным, любить свою Родину, свою семью, свой дом. Цените жизнь, цените каждое её мгновение, радуйтесь, делитесь счастьем с теми, кто рядом. В новогоднюю ночь мои особые поздравления нашим калининградским женщинам. Разделяя с мужчинами грусть забот и трудов, Вы остаетесь нежными и прекрасными, воспитываете детей и поддерживаете тепло домашнего очага. Дорогие земляки! В эти торжественные минуты я хочу сказать добрые слова каждому из Вас. Прежде всего, пожелать благополучия и взаимопонимания каждому дому, каждой семье. Пусть новый год подарит вам счастье и радостные перемены в судьбе. Мира, здоровья и любви Вам, дорогие друзья.

С Новым годом!

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