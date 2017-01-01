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05:34 (мск), источник: РБК

Трамп усомнился в причастности России к кибератакам на США

Дональд Трамп не уверен в причастности России ко взломам компьютерных сетей политических организаций в США во время избирательной кампании, передает Reuters.

Источник: Reuters

Избранный президент заявил, что за взломом серверов Демократической партии могла стоять не Россия, а какая-то другая страна.

По его словам, он знает о деле российских хакеров что-то такое, чего не знают другие. Однако более подробно осветить эту проблему Трамп пообещал на следующей неделе.

​Трамп также рассказал о надежде, что у США будут «отличные отношения» с многими странами, включая Россию и Китай.

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