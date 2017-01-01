Безвизовый режим для граждан 55 стран начинает действовать в Казахстане с 2017 года

«За последние 11 лет благодаря той работе, которая была проведена нашим государством по улучшению инвестклимата, приток прямых иностранных инвестиции в экономику Казахстана составил более 230 млрд. долларов. Основная задача — превратить Казахстан в “магнит для инвестиции” в этом регионе, создать центр для трансферта технологий, центр компетенции. Мы приняли ряд новых законодательных инициатив, особенно, вы наверное помните, что в течение 2015 года были внесены кардинальные изменения во многие законодательные акты и, в первую очередь, для улучшения инвестиционного климата», — рассказал Женис Касымбек, выступая на конференции «Казахстан: новые инвестиционные возможности». По его словам, с прошлого года для 19 стран — основных инвестпартнеров — в одностороннем порядке Казахстан ввел безвизовый режим. Срок безвизового пребывания для граждан этих стран был две недели.

«С 1 января 2017 года для граждан 55 стран будет введен безвизовый режим в одностороннем порядке. Иностранцы смогут находиться в Казахстане сроком до 30 дней без оформления визы», — добавил он. С целью минимизации бюрократии и коррупции был внедрен принцип «одного окна» для всех инвесторов, напомнил министр. «Можем сказать, что уже оказали более трех тысяч услуг», — пояснил глава МИР.

Также министр напомнил о прошлогодних кардинальных изменениях в Предпринимательском кодексе. В рамках этого кодекса для инвесторов предусмотрены налоговые преференции, инвестиционные субсидии, стабильность законодательства.

«Сегодня по различным оценкам в нашем законодательстве предусмотрено более 50 различных преференций. Это и налоговые, и таможенные, и натурные гранты в виде земли, и вопросы инфраструктуры и другие вопросы. Президент ставит перед нами задачи перезагрузки этой системы, именно ориентироваться на конкретного инвестора. Мы собираемся провести эту работу в течение ближайшего квартала. Мы планируем, что в рамках этой работы значительно усилим роль компании KAZNEX INVEST, которая будет выполнять своего рода роль агентства по привлечению инвестиции. Это очень важно в свете того, что сейчас идет глобальная борьба за привлечение инвестиций. Кроме Казахстана, не только в этом регионе, в целом большое количество стран сегодня работают с крупными инвесторами. И мы бы хотели в этой конкурентной борьбе быть на первых ролях», — заявил министр.

Ранее глава представительства Европейского банка реконструкции и развития Джанет Хекман назвала основные причины для инвестирования в Казахстан и советы о том, в какую отрасль лучше всего вкладывать деньги.