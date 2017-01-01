Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
От новогоднего переедания можно умереть
"Нельзя на море смотреть": полицейский о происходящем в Сочи
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей
Пинк родила сына
Селфи итальянок в России: четыре туристки замерзли, делая фото
Командир, мы падаем: расшифрован самописец Ту-154
«Манчестер Юнайтед» одержал пятую победу подряд в АПЛ
Российский лыжник выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
10Общероссийская елка в Кремле
10«В чем сила, брат?»
07:31 (мск), источник: Newtimes.kz

Безвизовый режим для граждан 55 стран начинает действовать в Казахстане с 2017 года

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о мерах государства по превращению Казахстана в магнит для инвесторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

«За последние 11 лет благодаря той работе, которая была проведена нашим государством по улучшению инвестклимата, приток прямых иностранных инвестиции в экономику Казахстана составил более 230 млрд. долларов. Основная задача — превратить Казахстан в “магнит для инвестиции” в этом регионе, создать центр для трансферта технологий, центр компетенции. Мы приняли ряд новых законодательных инициатив, особенно, вы наверное помните, что в течение 2015 года были внесены кардинальные изменения во многие законодательные акты и, в первую очередь, для улучшения инвестиционного климата», — рассказал Женис Касымбек, выступая на конференции «Казахстан: новые инвестиционные возможности». По его словам, с прошлого года для 19 стран — основных инвестпартнеров — в одностороннем порядке Казахстан ввел безвизовый режим. Срок безвизового пребывания для граждан этих стран был две недели.

«С 1 января 2017 года для граждан 55 стран будет введен безвизовый режим в одностороннем порядке. Иностранцы смогут находиться в Казахстане сроком до 30 дней без оформления визы», — добавил он. С целью минимизации бюрократии и коррупции был внедрен принцип «одного окна» для всех инвесторов, напомнил министр. «Можем сказать, что уже оказали более трех тысяч услуг», — пояснил глава МИР.

Также министр напомнил о прошлогодних кардинальных изменениях в Предпринимательском кодексе. В рамках этого кодекса для инвесторов предусмотрены налоговые преференции, инвестиционные субсидии, стабильность законодательства.

«Сегодня по различным оценкам в нашем законодательстве предусмотрено более 50 различных преференций. Это и налоговые, и таможенные, и натурные гранты в виде земли, и вопросы инфраструктуры и другие вопросы. Президент ставит перед нами задачи перезагрузки этой системы, именно ориентироваться на конкретного инвестора. Мы собираемся провести эту работу в течение ближайшего квартала. Мы планируем, что в рамках этой работы значительно усилим роль компании KAZNEX INVEST, которая будет выполнять своего рода роль агентства по привлечению инвестиции. Это очень важно в свете того, что сейчас идет глобальная борьба за привлечение инвестиций. Кроме Казахстана, не только в этом регионе, в целом большое количество стран сегодня работают с крупными инвесторами. И мы бы хотели в этой конкурентной борьбе быть на первых ролях», — заявил министр.

Ранее глава представительства Европейского банка реконструкции и развития Джанет Хекман назвала основные причины для инвестирования в Казахстан и советы о том, в какую отрасль лучше всего вкладывать деньги.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В какой валюте стоит держать сбережения в 2017 году
Власти заявили о гибели 35 человек в ночном клубе в Стамбуле
Тарифы в плацкарте, в купе и СВ частично выросли
СБ ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии
Чиновникам повысили пенсионный возраст
Трамп усомнился в причастности России к кибератакам на США
40 самых красивых снимков 2016 года
В Италии дирижера уволили за откровение про Деда Мороза
Спорт
Гол Вейналдума принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» «Ливерпуль» продлил серию без поражений до 5 матчей
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь