Сорос спрогнозировал Евросоюзу судьбу СССР

Европейский Союз в 2017 году может пережить опыт, с которым в 1990-х годах столкнулся Советский Союз.

Такой прогноз высказал американский финансист и филантроп Джордж Сорос в статье на сайте Project-syndicate, текст которой приводит «Европейская правда».

Он констатировал, что сейчас Евросоюз оказался на грани развала с замедлением экономического роста и с выходом кризиса беженцев из-под контроля.

«Теперь ЕС должен пережить опыт, подобный тому, который пережил в начале 1990-х годов Советский Союз. Те, кто верят, что ЕС необходимо спасти, чтобы создать его заново, должны приложить все возможные усилия для достижения лучшего результата», — резюмировал финансист.

Как сообщал «Обозреватель», ранее Сорос назвал избранного президента США Дональда Трампа мошенником и потенциальным диктатором.