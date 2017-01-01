КНДР завершает разработку межконтинентальных баллистических ракет

«Испытания МБР находятся на завершающей стадии», — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

По данным Рёнхап, речь Ким Чен Ына транслировалась по северокорейскому ТВ.

Агентство также приводит слова лидера КНДР о том, что Пхеньян будет наращивать разработки вооружений «собственного типа» для защиты страны. Как отметил Ким Чен Ын, его страна «будет укреплять оборонную мощь, пока не прекратятся военные учения» США и Южной Кореи, рассматриваемые в Пхеньяне как «репетиция» войны на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что Северная Корея заявила о готовности в любой момент нанести удар по Сеулу.