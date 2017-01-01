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07:29 (мск), источник: Nur.kz

Что изменится в Казахстане в 2017 году

Новый год всегда ознаменуется переменами, которые ожидают нас во многих жизненных сферах. Хочется верить, что все перемены к лучшему, но как будет на самом деле? Чего ждать казахстанцам в 2017 году?

Источник: Nur.kz

Изменение величины прожиточного минимума и МРП происходит каждый год. Так, если в 2016 году месячный расчетный показатель составлял 2121 тенге, то в следующем году его величина будет равна 2269 тенге.

Минимальная заработная плата утверждена Законом «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы» на уровне 24 459 тенге, а базовая пенсия — 12 802 тенге. При этом минимальная пенсия составляет 28 148 тенге, а прожиточный минимум увеличился до 24 459 тенге.

Увеличатся пенсии, пособия и штрафы

Кроме того, в Казахстане вырастет размер пенсии и пособия на рождение ребенка на 20%, но делаться это будет поэтапно. Таким образом, размер пенсии увеличится с 1 января 2017 года на 9%, а с 1 июля — еще на 11%. Также станет больше пособие на рождение малыша — на 7% с Нового года и на 13% с 1 июля.

Вместе с МРП вырастут и штрафы за нарушения правил дорожного движения. Так, например, наказание за превышение скорости на 10−20 км/ч, составляющее 10 МРП, будет равно в следующем году 22 690 тенге, а нарушение правил остановки и стоянки, которое карается штрафом в 5 МРП, обойдется в 11 345 тенге. Нарушать будет дороже, господа.

Вырастут тарифы на коммунальные услуги

Как сообщает КазТАГ, в 2017 году прогнозируется изменение тарифов на услуги сферы ЖКХ для населения Казахстана. Так, в среднем повышение тарифов составит: 5,9% — электроэнергия; 7,2% — холодная вода; 5,6% — водоотведение; 10,2% — теплоэнергия; 11,8% — горячая вода.

Например, в Шымкенте тарифы на электроэнергию станут такими: дневной тариф для физических лиц — составит 12,49 тенге с учетом НДС; ночной тариф для физических лиц — 19,88 тенге с учетом НДС; дневной тариф для юридических лиц — 24,87 тенге с учетом НДС; вечерний тариф для юридических лиц — 33,91 тенге с учетом НДС; ночной тариф для юридических лиц -19,88 тенге с учетом НДС.

Пригнать машину станет дороже

Тех, кто захочет привезти автомобиль из стран вне ЕАЭС, со следующего года будут делать дополнительные расходы. Дело в том, что все автомобили, используемые для перевозки пассажиров, с 1 января 2017 года должны будут оснащены устройством автоматического вызова экстренных оперативных служб.

В Казахстане за работу этих устройств будет отвечать система ЭВАК. К слову, новые правила повлияют только на перемещения автомобилей из стран вне ЕЭАС, а внутри Союза они останутся прежними.

Конечно, для привезенных из других стран машин, затраты увеличатся, так как установка оборудования обойдется примерно в 90 тысяч тенге.

Повысятся цены на сигареты и алкоголь

Ежегодное подорожание алкогольной и табачной продукции и в этом году не изменит традиции. Так, самые дешевые сигареты будут стоить 300 тенге в 2017 году, сейчас самая недорогая пачка сигарет обходится курильщикам в 270 тенге.

Алкогольная продукция также вырастет в цене. Например, если на сегодняшний день минимальная цена за литр водки отслаивает 1380 тенге или 690 за пол-литра, то в 2017 году литр водки будет стоить 1560 тенге, а пол-литра — 780 тенге.

Изменения в системе образования

Здесь сразу несколько новшеств, которые будут ждать учеников в 2017 году. В новом году начнется переход на трехъязычное образование, в результате чего историю Казахстана и казахскую литературу будут преподавать на казахском языке.

Кроме того, школьников Казахстана начнут обучать вождению в рамках начально-военной подготовки. Планируется, что после прохождения занятий по автоделу школьник сможет получить справку, с которой затем он получит права по достижении 18-летнего возраста.

Также в новом году ученики 2, 5 и 7 классов перейдут на пятидневную учебную неделю, а в связи с этим казахстанские школьники выйдут на летние каникулы позже. Так, начальные классы будут учиться до 31 мая.

Еще одно новшество — в 2017 году Единое национальное тестирование не будет проходить в традиционном формате. Оно будет разделено на два экзамена — школьный и вступительный в вузе.

Заработает программа «Нұрлы жер»

В 2017 году заработает программа «Нұрлы жер», которая снизит процентную ставку по ипотеке до 10%. Планируется, что по данной программе до 2031 года полтора миллиона казахстанцев обретут собственное жилье, выдадут более 600 тысяч земельных участков, 35 000 арендного жилья и 280 тысяч кредитного жилья.

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