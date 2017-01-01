Казахстан официально вступил в права члена Совбеза ООН

Первое заседание с участием всех 15 членов Совбеза состоится 3 января, а сегодня появился еще один казахстанский флаг в штаб-квартире ООН. Совет Безопасности ООН — это единственный политический орган в мире, решения которого имеют юридически обязывающий характер для всех 193 стран — членов Организации.

Победа Казахстана на выборах в Совбез ООН стала главным внешнеполитическим успехом нашей страны в 2016 году. Несколько часов назад перед Залом Совета безопасности этой всемирной организации был установлен государственный флаг Республики Казахстан. С сегодняшнего дня все важные церемонии и пресс-конференции будут проходить на фоне казахстанских символов нашей страны.

В штаб-квартире ООН готовятся к началу первого заседания Совбеза в обновленном составе. Таблички с названиями стран — бывших непостоянных членов Совета безопасности ООН меняются на новые. После всех этих технических процедур стартует работа в самом авторитетном международном органе, на который возложена главная ответственность за поддержание мира и безопасности. С сегодняшнего дня официально начались полномочия Казахстана, Италии, Швеции, Боливии и Эфиопии в качестве непостоянных членов организации.

Напомним, что приоритетом кампании Республики Казахстан по выборам в Совбез стала синергия ядерной, продовольственной, водной и энергетической безопасности.