Казахстан официально вступил в права члена Совбеза ООН
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня, 1 января 2017 года, Казахстан официально вступил в права непостоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций, передает khabar.kz.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня, 1 января 2017 года, Казахстан официально вступил в права непостоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций, передает khabar.kz.
Первое заседание с участием всех 15 членов Совбеза состоится 3 января, а сегодня появился еще один казахстанский флаг в
Победа Казахстана на выборах в Совбез ООН стала главным внешнеполитическим успехом нашей страны в 2016 году. Несколько часов назад перед Залом Совета безопасности этой всемирной организации был установлен государственный флаг Республики Казахстан. С сегодняшнего дня все важные церемонии и
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Напомним, что приоритетом кампании Республики Казахстан по выборам в Совбез стала синергия ядерной, продовольственной, водной и энергетической безопасности.