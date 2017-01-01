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09:20 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украина с 1 января продлила отмену ЗСТ с РФ

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров продлил с 1 января отмену действия зоны свободной торговли (ЗСТ) с РФ до конца 2017 года. Советующее решение было принято в конце прошлого года.

Источник: "РИА Новости" Украина

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что такое решение Киева негативно скажется на экономике страны и прежде всего на отраслях, связанных с российским рынком.

Власти пояснили, что решение правительства является частью комплексного противодействия экономическим мерам РФ против Украины. Как отмечается, Украина продолжает требовать отмены неправомерных ограничительных мер в рамках Всемирной торговой организации.

Кабмин 30 декабря 2015 года принял два постановления — об отмене ЗСТ с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд товаров из России. Среди них — водка, кондитерские изделия, мясо, шоколад и шоколадные конфеты, продукты детского питания, рыба, плавленые сыры, пиво, сигареты с фильтром, корма для собак и кошек, а также ряд других продовольственных товаров. Отмена условий свободной торговли была применена Киевом сроком на один год со 2 января 2016 года после вступления в действие аналогичных мер РФ в отношении Украины.

Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора в рамках СНГ о зоне свободной торговли с Украиной, а также ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное тому, что действует в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции.

Директор института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что продление отмены ЗСТ негативно отразится на стране.

«По большому счету, это никак не повлияет, поскольку де-факто ЗСТ уже не работает, но политически будет еще одним признаком сворачивания отношений и будет элементом внутриполитической, внутриэкономической дестабилизации. Может быть где-то еще частично что-то перестанет поставляться, но по большому счету это Украина поставляет в Россию, а не Россия на Украину. Если это и ударит, то только по украинским интересам», — заявил Бортник РИА Новости.

Политический эксперт Михаил Павлив также считает, что ограничительные меры не пойдут на пользу Украине.

«Очевидно, что это скажется крайне негативным образом на экспортно-импортном балансе Украины, поступлениях от экспорта, на налогообложении. Целый ряд украинских отраслей, ориентированных на российский рынок, продолжит умирать, а может быть и умрет. Будет только ухудшение», — сказал Павлив РИА Новости.

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