Украина с 1 января продлила отмену ЗСТ с РФ
КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров продлил с 1 января отмену действия зоны свободной торговли (ЗСТ) с РФ до конца 2017 года. Советующее решение было принято в конце прошлого года.
КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров продлил с 1 января отмену действия зоны свободной торговли (ЗСТ) с РФ до конца 2017 года. Советующее решение было принято в конце прошлого года.
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что такое решение Киева негативно скажется на экономике страны и прежде всего на отраслях, связанных с российским рынком.
Власти пояснили, что решение правительства является частью комплексного противодействия экономическим мерам РФ против Украины. Как отмечается, Украина продолжает требовать отмены неправомерных ограничительных мер в рамках Всемирной торговой организации.
Кабмин 30 декабря 2015 года принял два постановления — об отмене ЗСТ с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд товаров из России. Среди них — водка, кондитерские изделия, мясо, шоколад и шоколадные конфеты, продукты детского питания, рыба, плавленые сыры, пиво, сигареты с фильтром, корма для собак и кошек, а также ряд других продовольственных товаров. Отмена условий свободной торговли была применена Киевом сроком на один год со 2 января 2016 года после вступления в действие аналогичных мер РФ в отношении Украины.
Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора в рамках СНГ о зоне свободной торговли с Украиной, а также ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное тому, что действует в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции.
Директор института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что продление отмены ЗСТ негативно отразится на стране.
«По большому счету, это никак не повлияет, поскольку
Политический эксперт Михаил Павлив также считает, что ограничительные меры не пойдут на пользу Украине.
«Очевидно, что это скажется крайне негативным образом на